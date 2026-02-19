Ermittler am Donnerstag bei der Wood Farm in Sandringham. Bild: Getty Images Europe

Ex-Prinz Andrew verhaftet: Das wissen wir

An seinem 66. Geburtstag ist der frühere Prinz Andrew in Sandringham festgenommen worden, berichten britische Medien. Was bekannt ist und wie es nun weitergeht.

Vroni Fehlmann Folge mir

Mehr «International»

Was ist passiert?

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei einen Mann in seinen 60ern verhaftet, wie die Thames Valley Police in einer Stellungnahme bekanntgab. Britischen Medien zufolge handelt es sich um den ehemaligen Prinz Andrew Mountbatten-Windsor, der am Donnerstag seinen 66. Geburtstag feiert.

Wie lautet der Vorwurf

Die Verhaftung erfolgte aufgrund des Verdachts des Amtsmissbrauchs, berichtet die Polizei. Derzeit würden Grundstücke in Berkshire und Norfolk durchsucht. Solange werde die verhaftete Person in Gewahrsam bleiben.

Gegen Andrew Mountbatten-Windsor gibt es eine Liste an Vorwürfen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall. Andrew wird vorgeworfen, in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den 2019 gestorbenen Epstein weitergeleitet zu haben. In den jüngst veröffentlichten Epstein-Akten hatten britische Medien E-Mails entdeckt, die nahelegen, dass Andrew Berichte offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur an den Sexualstraftäter weiterleitete. Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte Andrew zudem vorgeworfen, sie mehrmals missbraucht zu haben, auch, als sie noch minderjährig gewesen war. Die Vorwürfe stritt Andrew stets ab.

Veröffentlichte Mails setzen Ex-Prinz Andrew unter Druck. Bild: keystone

Das ist noch unklar

Wie BBC berichtet, ist noch nicht bekannt, welche Informationen die Polizei dazu gebracht hat, die Verhaftung durchzuführen. Auch Details zu den Vorwürfen sind noch unbekannt. Wo sich der einstige Prinz derzeit befindet, ist ebenso unklar. Ob Andrew verhört wurde, gab die Polizei nicht bekannt.

Wie geht es jetzt weiter?

Gemäss der Polizei bedeutet eine Verhaftung nicht automatisch, dass auch eine Schuld nachgewiesen wurde. Sie weist darauf hin, dass bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt. Auch eine Anklage gibt es bisher nicht.

Gemäss BBC kann Andrew maximal 96 Stunden festgehalten werden. Dafür müssten aber mehrere Verlängerungen teilweise vom Gericht bestätigt werden. Meist werden Verdächtige zwölf bis 24 Stunden festgehalten. Danach folgt entweder eine Anklage oder die Person wird auf freien Fuss gesetzt.

Im aktuellen Fall bleibt der Verhaftete in Haft, während die Ermittler die Grundstücke durchsuchen. Dabei dürften auch die Computer von Interesse sein.

Was sagt das Königshaus?

Gemäss The Independent haben König Charles und Königin Camilla am Donnerstag separate öffentliche Auftritte geplant. Ob die jüngsten Entwicklungen diese Termine beeinflussen oder ob sie dabei eine Stellungnahme abgeben, ist noch nicht bekannt. Das Königshaus hatte schon zuvor öffentlich erklärt, dass man mit der Polizei zusammenarbeiten werde.