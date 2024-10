Charles Michel will Georgien nicht in die «Arme Moskaus» treiben

Der Präsident des Europäischen Rats: Charles Michel. Bild: keystone

Der Präsident des Europäischen Rats, Charles Michel, hat sich gegen einen Boykott von Tiflis aufgrund der parlamentarischen Wahlen in Georgien ausgesprochen. Am Donnerstag war er in Genf und dankte der Schweiz in Bezug auf die Ukraine.

«Wir sollten keine Handlungen vornehmen, die die Georgier in die Arme Moskaus treiben würden», sagte der Belgier einigen Journalisten. Er sprach sich gegen einen Boykott des Landes beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft nächste Woche in Budapest aus, an dem auch die Schweiz teilnehmen wird.

Ebenso warnte er die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU, die sich weigern würden, an dem am Folgetag vom ungarischen Premierminister Viktor Orban geleiteten EU-Gipfel teilzunehmen.

Michel möchte auch, dass die USA wer auch immer der Präsident oder die Präsidentin sein wird, ihre Militärhilfe für die Ukraine nicht reduziert: «Was würde ein Zeichen der Schwäche der USA gegenüber Russland in Bezug auf die Interpretation durch andere autoritäre Regime, beispielsweise China, bedeuten?», sagte er. (sda/lyn)