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Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf

Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf

22.04.2026, 13:0422.04.2026, 13:05
Viktor Orban, Ministerpraesident von Ungarn, aufgenommen im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin, 05.07.2018. Berlin Deutschland *** Viktor Orban Prime Minister of Hungary admitted at a press confer ...
Viktor Orban.Bild: IMAGO / photothek

Ungarn hat seine monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Unterstützungspakets für die Ukraine aufgegeben. Die Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orban trug in Brüssel eine Entscheidung mit, die ein Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro ermöglichen soll, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur sagten.

Zudem konnte auch ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden – die formellen Beschlüsse müssen in einem schriftlichen Verfahren gefasst werden, das an diesem Donnerstag abgeschlossen sein soll. (sda/dpa)

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banda69
22.04.2026 13:12registriert Januar 2020
Die Welt ist dankbar, dass der Rechtspopulist weg ist.

Ausgenommen ist die SVP, diese Rechtspopulisten bedauern es.
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Bibilieli
22.04.2026 13:13registriert September 2014
Interessant zu sehen, wie staatsmännisch Orban mit seiner Niederlage umgeht. Hätte ich nicht erwartet.
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