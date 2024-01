Bericht: Über eine Million Asylanträge in EU+ im vergangenen Jahr

Deutschland bleibt damit Zielland Nummer 1 bei Asylanträgen. Nach Deutschland sind Spanien (161'732), Frankreich (160'769) und Italien (135'294) die Länder mit der höchsten Zahl von Asylantragsstellern, wie die «Welt am Sonntag» weiter schreibt. Demnach stammten die meisten Asylanträge in Deutschland von Syrern (29 Prozent), gefolgt von Menschen aus der Türkei (18 Prozent) und aus Afghanistan (15 Prozent). (sda/afp)

Demnach beträgt der Anstieg der Asylanträge in der EU+ gegenüber dem Jahr 2022 mit 966'000 Asylanträgen 17 Prozent. In Deutschland legte die Zahl der Asylanträge 2023 (329'120) mit 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr (217'774) deutlich stärker zu als im europäischen Durchschnitt. Schlusslichter mit Blick auf die Zahl der Asylanträge im Jahr 2023 sind Litauen mit 415 Asylanträgen und Ungarn mit 31 Asylanträgen im gesamten Jahr 2023.

Die Zahl der Asylanträge in der Europäischen Union plus Norwegen und Schweiz - bezeichnet als EU+ - hat einem Medienbericht zufolge 2023 erstmals seit 2016 wieder die Millionenmarke durchbrochen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1.13 Millionen Asylanträge gestellt, wie die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf bisher unveröffentlichte Zahlen der EU-Asylagentur (EUAA) berichtet.

Irans Atomchef: Nuklearwaffen nicht Teil der Verteidigungsdoktrin

Irans Atomchef hat erneut bekräftigt, dass sein Land nicht nach Nuklearwaffen strebt. «Der Besitz von Massenvernichtungswaffen hat nie einen Platz in der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin der Islamischen Republik Iran gehabt», sagte Mohammed Eslami am Samstag in einem Fernsehinterview. Er reagierte damit auf die Frage, ob es angesichts des Konflikts mit Israel nicht an der Zeit sei, eine Atombombe zu haben oder wenigstens einen Atomtest durchzuführen.