Alternativ gibt es für Reisende aus dem Raum Zürich oder Ostschweiz die Ausweichroute A13 via San Bernardino. Doch auch hier kann es an stark frequentierten Tagen zu Stau kommen, warnen Bund und TCS.

Wie stauintensiv die Situation tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die Prognosen. Allein im Juli rechnet der TCS mit keinem Tag, an dem es Richtung Süden schlicht normalen Verkehr hat. Besonders um die Wochenenden muss mit viel Stau gerechnet werden. Und auch Richtung Norden sieht es kaum besser aus. Denn bald schon kommen die ersten wieder aus den Ferien zurück. Und auch in Italien sind schliesslich Sommerferien.

In der Vergangenheit kamen entsprechende Vorstösse im Parlament nicht durch. Laut Stadler leiden Urnerinnen und Urner besonders, weil sie auch in verkehrsreichen Zeiten zur Arbeit müssen, während die Strassen verstopft sind. Allerdings ist noch nicht klar, ob eine Gebühr überhaupt legal wäre oder gegen das Landverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EU verstossen würde. Bis es so weit wäre, braucht es noch viel Vorarbeit. Als Nächstes muss der Bundesrat Stellung nehmen.

Mittlerweile haben die meisten Menschen in der Schweiz und in Europa Sommerferien. Entsprechend viele sind mit dem Auto unterwegs und sorgen für Stau. Das ärgert Anwohnende und die Forderung nach einer Gotthard-Transitgebühr wird immer lauter.

Hast du die subtilen Sticheleien in der Coop- und Migros-Werbung bemerkt?

In den Werbekampagnen der beiden Detailhandels-Riesen versteckten sich in den letzten Tagen subtile Spottbotschaften gegen die Konkurrenz. Damit wandeln die beiden Schweizer Unternehmen auf den Pfaden von McDonald's und Burger King. Wir haben nachgefragt, wie es dazu kam.

In der Werbung gegen die Konkurrenz sticheln: Das kennen wir eigentlich nur aus den USA. Dort geben sich besonders McDonald's und Burger King gerne mal Saures. Ob im öffentlichen Raum, in TV-Spots, online oder sogar in den sozialen Medien – die beiden globalen Fast-Food-Giganten sind ständig am Streiten.