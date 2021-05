ESC: Wirbel um vermeintlichen Drogenkonsum von ESC-Gewinner

Eismeister Zaugg

Die Schweizer sind die neuen Russen des Welthockeys

Das 5:2 gegen Tschechien ist der beste WM-Start seit 70 Jahren. Die Farben passen für diesen Vergleich. Der Gegner Tschechien auch: die Schweizer sind die neuen Russen.

Um den Vergleich zu verstehen, müssen wir ein wenig am Rad der Zeit drehen: Gut 30 Jahre lang haben die Sowjets (die Russen) das Welteishockey dominiert. Zwischen 1963 in Stockholm und 1986 in Moskau gab es nur zwei Weltmeister: die Sowjetunion und die CSSR. Allerdings kam die damalige Tschechoslowakei nur auf vier Titel. Meistens spielten die Sowjets (Russen) in Rot und die Tschechoslowaken mehrheitlich in Weiss. Die gleiche farbliche Ausgangslage hatten wir nun beim WM-Startspiel zwischen den …