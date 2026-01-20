wechselnd bewölkt-4°
ESC

Veronica Fusaro reist für die Schweiz an den ESC in Wien

20.01.2026, 11:06

Die Schweizer Vertreterin am Eurovision Song Contest 2026 in Wien heisst Veronica Fusaro. «Die Schweiz vertreten zu dürfen, fühlt sich für mich wie ein grosses Vertrauensgeschenk an», sagt sie dazu. Sie wolle diese Bühne nutzen, «um meine Musik ehrlich und ohne Maske zu zeigen».

Mit welchem Lied sie antreten wird, ist noch offen. Wie sie auf Instagram schreibt, soll der Song am 11. März enthüllt werden.

Fusaro ist 28 Jahre alt und kommt aus Thun. 2014 nahm sie an der zweiten Staffel von The Voice of Switzerland teil, wo sie die Knockouts erreichte. Auch in der Folge machte Fusaro weiter Musik. 2016 wurde sie im Mai zum SRF3 Best Talent gekürt, 2023 erhielt sie den Musikpreis der Stadt Thun. 2025 veröffentlichte sie ihr zweites Album mit dem Namen «Looking for Connection». Ihr Debütalbum «All the Colors of the Sky» (2023) erreichte Platz fünf der Schweizer Charts. Fusaro macht hauptsächlich Popmusik. Ihre Lieder sind ausschliesslich auf Englisch.

Wie SRF schreibt, wurden insgesamt 493 Songs für die Schweizer Teilnahme am ESC 2026 eingereicht. Die Entscheidung trafen schliesslich eine internationale Publikums- und Fachjury in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. (dab)

Mehr zum ESC:

ESC
Die ersten ESC-Songs für Wien sind da – so tönen sie
Themen
Das war der ESC-Sieg von Österreich
7
