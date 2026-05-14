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ESC 2026: Startliste und Reihenfolge des zweiten Halbfinals

Veronica Fusaro Switzerland Rehearsal Eurovision Song Contest 2026 https://www.eurovision.com/newsroom/image-bank/
Veronica Fusaro tritt am Eurovision Song Contest 2026 für die Schweiz auf – diese Show erwartet uns am Donnerstag.Bild: eurovision.com
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Das ist die ESC-Startliste und Reihenfolge für das zweite Halbfinale

Am Donnerstag geht der Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit seinem zweiten Halbfinale weiter. Mit dabei ist auch die Schweiz. Hier erfährst du, wann welcher Auftritt geplant ist.
14.05.2026, 18:4414.05.2026, 18:44

Am Donnerstag geht der diesjährige Eurovision Song Contest in die zweite Runde. Ab 21 Uhr treten nicht nur die Schweiz, sondern auch das Gastgeberland Österreich auf. Eröffnet wird die Show mit dem Siegersong des letzten Jahres, «Wasted Love» von JJ.

Danach folgen die Länder in dieser Reihenfolge:

Inhaltsverzeichnis
Bulgarien 🇧🇬Aserbaidschan 🇦🇿Rumänien 🇷🇴Luxemburg 🇱🇺Tschechien 🇨🇿Armenien 🇦🇲Schweiz 🇨🇭Zypern 🇨🇾Lettland 🇱🇻Dänemark 🇩🇰Australien 🇦🇺Ukraine 🇺🇦Albanien 🇦🇱Malta 🇲🇹Norwegen 🇳🇴Schluss

Bulgarien 🇧🇬

Song: «Bangaranga»
Von: Dara

Aserbaidschan 🇦🇿

Song: «Just Go»
Von: Jiva

Rumänien 🇷🇴

Song: «Choke Me»
Von: Alexandra Căpitănescu

Luxemburg 🇱🇺

Song: «Mother Nature»
Von: Eva Marija

Tschechien 🇨🇿

Song: «Crossroads»
Von: Daniel Žižka

Armenien 🇦🇲

Song: «Paloma Rumba»
Von: Simón

Schweiz 🇨🇭

Song: «Alice»
Von: Veronica Fusaro

Zypern 🇨🇾

Song: «Jalla»
Von: Antigoni

Lettland 🇱🇻

Song: «Ēnā»
Von: Atvara

Dänemark 🇩🇰

Song: «Før vi går hjem»
Von: Søren Torpegaard Lund

Australien 🇦🇺

Song: «Eclipse»
Von: Delta Goodrem

Ukraine 🇺🇦

Song: «Ridnym»
Von: Leléka

Albanien 🇦🇱

Song: «Nân»
Von: Alis

Malta 🇲🇹

Song: «Bella»
Von: Aidan

Norwegen 🇳🇴

Song: «Ya Ya Ya»
Von: Jonas Lovv

Schluss

Die beiden Favoriten Finnland und Griechenland sind bereits am Dienstag aufgetreten, am Donnerstag folgen dafür Herausforderer Dänemark und Australien. So sehen die Wettquoten vor dem zweiten Halbfinale aus:

Während das Voting stattfindet, tritt der Vorjahressieger JJ mit einem neuen Song auf. Danach wird klar, wer den Sprung ins Finale geschafft hat – und wer nicht. Veronica Fusaro, die für die Schweiz auftritt, hofft auf eine Qualifikation und sagt im Interview vor der grossen Show:

«Ehrlich gesagt, kann man nicht zum Eurovision Song Contest gehen, ohne zu hoffen, Chancen auf das Finale zu haben.»
Veronica Fusaro

(leo)

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