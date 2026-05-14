Das ist die ESC-Startliste und Reihenfolge für das zweite Halbfinale
Am Donnerstag geht der diesjährige Eurovision Song Contest in die zweite Runde. Ab 21 Uhr treten nicht nur die Schweiz, sondern auch das Gastgeberland Österreich auf. Eröffnet wird die Show mit dem Siegersong des letzten Jahres, «Wasted Love» von JJ.
Danach folgen die Länder in dieser Reihenfolge:
Bulgarien 🇧🇬
Song: «Bangaranga»
Von: Dara
Aserbaidschan 🇦🇿
Song: «Just Go»
Von: Jiva
Rumänien 🇷🇴
Song: «Choke Me»
Von: Alexandra Căpitănescu
Luxemburg 🇱🇺
Song: «Mother Nature»
Von: Eva Marija
Tschechien 🇨🇿
Song: «Crossroads»
Von: Daniel Žižka
Armenien 🇦🇲
Song: «Paloma Rumba»
Von: Simón
Schweiz 🇨🇭
Song: «Alice»
Von: Veronica Fusaro
Zypern 🇨🇾
Song: «Jalla»
Von: Antigoni
Lettland 🇱🇻
Song: «Ēnā»
Von: Atvara
Dänemark 🇩🇰
Song: «Før vi går hjem»
Von: Søren Torpegaard Lund
Australien 🇦🇺
Song: «Eclipse»
Von: Delta Goodrem
Ukraine 🇺🇦
Song: «Ridnym»
Von: Leléka
Albanien 🇦🇱
Song: «Nân»
Von: Alis
Malta 🇲🇹
Song: «Bella»
Von: Aidan
Norwegen 🇳🇴
Song: «Ya Ya Ya»
Von: Jonas Lovv
Schluss
Die beiden Favoriten Finnland und Griechenland sind bereits am Dienstag aufgetreten, am Donnerstag folgen dafür Herausforderer Dänemark und Australien. So sehen die Wettquoten vor dem zweiten Halbfinale aus:
Während das Voting stattfindet, tritt der Vorjahressieger JJ mit einem neuen Song auf. Danach wird klar, wer den Sprung ins Finale geschafft hat – und wer nicht. Veronica Fusaro, die für die Schweiz auftritt, hofft auf eine Qualifikation und sagt im Interview vor der grossen Show:
(leo)