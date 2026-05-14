Dänemarks Königin, aber nicht Regentin Margrethe. Bild: keystone

Frühere dänische Königin Margrethe nach Herzinfarkt ins Spital eingeliefert

Mehr «International»

Sorge um Dänemarks Altkönigin: Die dänische Königin Margrethe II. ist mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab das Königshaus in einer Mitteilung bekannt.

Den Angaben nach handelt es sich bei den gesundheitlichen Problemen um einen «Herzkrampf». Der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge ist damit die sogenannte Angina pectoris gemeint, die sich bei Betroffenen etwa mit Schmerzen in der Brust bemerkbar macht und häufig auf Verkalkungen in den Herzkranzgefässen zurückzuführen ist.

Margrethe bei «guter Laune»

Der Mitteilung zufolge wird die 86-Jährige über das Wochenende für weitere Untersuchungen und zur Beobachtung in der Universitätsklinik Rigshospitalet in Kopenhagen bleiben. Die Königin sei «müde, aber bei guter Laune». Weitere Angaben machte das Königshaus nicht. Die Öffentlichkeit werde informiert, sobald es Neuigkeiten gebe.

Königin Margrethe ist eigentlich nicht mehr Regentin in Dänemark, wird aber immer noch als Königin bezeichnet. Erst vor wenigen Wochen, am 16. April, feierte Margrethe ihren 86. Geburtstag. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn Frederik überlassen. (hkl)