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Labubu kommt ins Kino: Das ist bisher bekannt

Labubu kommt ins Kino: Dieser Regisseur soll es möglich machen

19.03.2026, 08:5419.03.2026, 08:54

Der chinesische Spielzeughersteller Pop Mart bringt sein Erfolgsmonster Labubu auf die Kinoleinwand. Gemeinsam mit Sony Pictures werde ein Spielfilm entwickelt, teilten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Projekt befinde sich noch in einem frühen Stadium.

Geplant ist eine Mischung aus Realfilm und Computeranimation. Regie führen soll der britische Filmemacher Paul King («Paddington», «Wonka»), der auch als Produzent beteiligt ist und das Drehbuch gemeinsam mit dem Autor Steven Levenson schreibt.

Paddington in Peru premiere London, UK. Eloise Moody and Paul King at Paddington in Peru premiere. Leicester Square. 3rd November 2024. LMK430-S091124 001 Anfisa Polyushkevych/Landmark Media WWW.LMKME ...
Regisseur Paul King und seine Frau Eloise Moody.Bild: www.imago-images.de

Filmstart noch unklar

Sony und Pop Mart bezeichneten die Zusammenarbeit als «wichtigen Meilenstein» dahin, die Marke auf die Kinoleinwand zu bringen. Ein Starttermin für den Film wurde zunächst nicht genannt.

Um Labubu ist ein weltweiter Hype entstanden. Die Figuren werden häufig in sogenannten Blindboxen verkauft, bei denen Käufer erst nach dem Öffnen erfahren, welche Variante sie erhalten. Die Fellmonster sind als Sammel- und Plüschfiguren verbreitet und gelten als zugleich niedlich und ungewöhnlich gestaltet. Befeuert wird der Trend auch durch Influencer auf Tiktok und Instagram.

Labubu gehört zur Figurenwelt «The Monsters» des Künstlers Kasing Lung. Für Pop Mart trägt die Figur massgeblich zum Wachstum des Unternehmens bei. (sda/dpa)

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