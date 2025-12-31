2025 war ein ereignisreiches Jahr – vor allem in der Popkultur. Bild: TikTok

2025 war ... interessant: Diese Popkultur-Momente haben uns geprägt

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir schauen zurück auf ein ... abenteuerliches 2025. Das hatte die Popkultur alles zu bieten.

2025 ist schon fast Geschichte. Neben den wirtschaftlichen und politischen Ereignissen, die das Jahr geprägt haben, gibt es auch einige weniger schwere Themen, die uns beschäftigt haben. Es wird darum Zeit, nochmals zurückzublicken, in Erinnerungen zu schwelgen und froh zu sein, dass einige dieser Trends (hoffentlich) nie wieder zurückkommen.

Der CEO-Skandal

Good News: Im 2025 wurde viel gekuschelt.

Unter anderem am Coldplay-Konzert in Foxborough, wo der CEO von Astronomer mit seiner HR-Chefin turtelte #couplegoals. Und das, obwohl beide verheiratet waren – und zwar nicht miteinander. Weil ihr Fremdgeh-Gekuschel so romantisch war, ging ein Video davon, wie sie von der Kiss-Cam erwischt wurden, auf Social Media viral. Doch, weil sie so unfassbar unverdächtig reagierten, gab es für beide keine Konsequenzen. Ausser, dass der CEO jetzt kein CEO mehr ist. Und die HR-Chefin ist keine HR-Chefin mehr. Ups!

Video: watson/lucas zollinger

Der Weltallausflug der Stars

2025 war zudem das Jahr, in dem wir als Gesellschaft endlich den Klimawandel ernst genommen und angefangen haben, unseren ökologischen Fussabdruck nach und nach zu verkleinern ...

Ne Spass, wir haben Katy Perry, Lauren Sánchez und vier andere Frauen für 15 Minuten ins Weltall geschickt. FEMINISMUS!

Labubus

Eine Plüschpuppe mit spitzen Zähnen hat den heftigsten Sammelwahn des Jahres ausgelöst. Die Labubus werden von vielen als «hässliche Monster» bezeichnet – und trotzdem standen Menschen stundenlang Schlange, um eine der Puppen zu ergattern. Auch in Zürich. Das Spielzeug – das ungefähr 50 Franken kostet – wurde so beliebt, dass einige begannen, die Puppen zu horten und teuer weiterzuverkaufen. Wir können als Menschheit wirklich stolz auf uns sein.

Video: watson/Michael Shepherd

Virale Fruit Cakes

Ebenfalls lange angestanden sind wir für die Früchteküchlein von Cédric Grolet. Die realistischen Fruit Cakes wurden in Paris für ca. 15 Euro verkauft. Völlig legitim, dass man dafür ein Wochenende in die französische Hauptstadt fährt, sich ein Hotel bucht und zwei Stunden ansteht. DAS IST VÖLLIG NORMAL.

Jaja, wir haben sie auch probiert. Aber wir sind dafür nur nach Dietikon gefahren, ich schwör.

Video: watson/Sabeth Vela, Michael Shepherd

Pudding-mit-Gabel-Essen-Treffen

Wenn Dadaismus auf die Gen-Z trifft, kommt dabei das Phänomen des Pudding-mit-Gabel-essens zu Stande. Falls der Name noch nicht genug verrät: Dabei treffen sich junge Menschen in einem Park, um gemeinsam Pudding mit einer Gabel zu essen. Warum? Darum!

Angefangen hat der Trend in Deutschland und sich wie ein Lauffeuer im deutschsprachigen Raum verbreitet. Auch nach Zürich ist er gelangt und wir waren ebenfalls mit dabei.

Weil wir jung und hip sind, oder? ODER??



Video: watson/sabethvela/emanuellakälin

6-7

Ich schreibe ja oft über virale Trends auf TikTok. Und ich weiss, dass ihr diese Texte immer mit vollem Genuss lest und darauf plangt, bis der nächste kommt. Ich bekomme auch nie Hass-Kommentare dafür, das ist sehr schön.

Aber beim 6-7-Trend muss sogar ich gestehen: Ich check's nicht. Weisch, dass man über 69 lacht, wegen pervers hihi, kann man ja noch nachvollziehen, aber dass der Ausdruck «6-7» gerade ganze Schulklassen in Ekstase bringt? ICH CHUM NED DRUS. Dafür verstehe ich nun endlich auch diesen Satz:



On to the next one, 2026 – bitte sei besser.