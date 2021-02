International

Game of Thrones: Tamzin Merchant sollte eigentlich Daenerys spielen



Bild: AP/HBO

Sie sollte eigentlich Daenerys Targaryen spielen – darum ist Merchant froh um ihre Absage

500'000 US-Dollar pro Folge, das war das Gehalt von Emilia Clarke in der siebten Staffel von «Game of Thrones». Die britische Schauspielerin wurde dank ihrer Rolle als Drachenmutter weltberühmt – dabei war sie eigentlich nur die zweite Wahl. Ursprünglich hatte HBO geplant, jemanden anderen in der Hauptrolle einzusetzen, nämlich Tamzin Merchant. Die 33 Jahre alte Britin hat in einem Interview mit «Entertainment Weekly» erstmals darüber gesprochen, wieso sie nicht Teil des «Game of Thrones»-Universums wurde.

Die Pilotfolge im Jahr 2009 hatte Merchant schon abgedreht, doch dann beschlossen die Produzenten, die gesamte Folge noch ein zweites Mal aufzunehmen, diesmal mit Clarke, die am Ende bekanntlich den Zuschlag kam.

Bild: Shutterstock

Die damals 21-jährige Merchant kam gerade frisch von der Showtime-Produktion «The Tudors», als sie für «GoT» gecastet wurde. Doch wer nun glaubt, dass Merchant der Rolle hinterhertrauert, liegt falsch.

Tamzin Merchant wollte eigentlich schon vor der Pilotfolge aussteigen

«Der Dreh der Pilotfolge war eine wirklich grossartige Lektion», erzählt sie. «Es war eine Bestätigung dafür, dass ich auf meine Instinkte höre und ihnen folge, denn ich habe versucht, aus dieser Situation auszusteigen und während des Vertragsprozesses bin ich tatsächlich ausgestiegen», so die Schauspielerin. Sie sei aber von «paar überzeugenden Personen» dazu überredet worden, doch mitzumachen und die Pilotfolge zu drehen.

«Dann fand ich mich nackt und verängstigt in Marokko wieder und ritt auf einem Pferd, das eindeutig viel aufgeregter war dort zu sein, als ich es war», schildert Merchant einen ihrer Drehtage. Damit bezieht sie sich auf eine Szene, in der Daenerys Targaryen mit dem rauen Dothraki-Anführer Khal Drogo verheiratet wird. In einer Sexszene mit Drogo soll ein Pferd eine Erektion bekommen haben, was Merchant nicht sonderlich belustigte.

Tamzin Merchant ist stolz auf den Weg, den sie beschritten hat

Die Schauspielerin sagte, sie habe gelernt, auf ihr Bauchgefühl zu hören. «Ich habe nur meinen Instinkt. Und was mich begeistert und was mich antreibt, ist eine fesselnde Geschichte und ein fesselnder Charakter. Für mich war 'Game of Thrones' das nie», sagt sie.

Sie sei sogar froh darüber, die Rolle nicht bekommen zu haben, sagt Merchant. «Mich kreativ auszudrücken ist ein Bedürfnis, das wichtiger ist als jeder Reichtum, den ich aus dieser Rolle hätte ziehen können», sagt sie und fügt hinzu, dass sie stolz sei auf den Weg, den sie gegangen ist, und das, was sie sich erarbeitet hat.

Auch Tamzin Merchant kann Erfolge vorweisen

Neidisch ist Merchant auch nicht und über ihre Schauspielkollegin Clarke hat sie nur Positives zu berichten. «Ich denke, es spricht für Emilia Clarke, dass sie diese Rolle ikonisch gemacht hat – sie war offensichtlich begeistert, diese Geschichte zu erzählen und sie war episch und exzellent», sagt sie in Richtung Clarke.

Merchants Erfolg kann sich aber ebenfalls sehen lassen, den sie spielte in den Erfolgs-Serien «Salem» und «Carnival Row» mit. Bald soll ihr erstes Buch erscheinen – eine Fantasy-Geschichte.

(lfr/watson.de)

Wie lange würdest du in «GoT» am Leben bleiben?

Quiz 1. Dein Traumberuf? KEYSTONE Armee-Mensch comments://435146696/421083 Prinzessin KEYSTONE Bundesrat KEYSTONE Bischof Shutterstock Lehrerin AP dapd It-Girl 2. Du stehst in der Warteschlange vor der Kasse im Supermarkt. Eine Person versucht sich augenscheinlich vorzudrängeln. Wie reagierst du? Ich nehme die Person in den Schwitzkasten, schreie ihr ins Ohr und leere den Warenkorb mit all ihren Einkäufen auf den Boden. Ich gehe mit dem Drängler einen Deal ein: Er darf sich hinter mich, aber vor alle anderen stellen. Dafür muss er die Hälfte meiner Einkäufe bezahlen. Mit meiner tiefen Stimme drohe ich der Person, sie zu bestrafen (so wie es das Gesetz will!), wenn sie sich nicht sofort wieder hinten anstellt. Ich frage die drängelnde Person, ob sie es denn eilig habe. Falls ja, lasse ich sie vor. Man muss einfach höflich miteinander kommunizieren. Ich lasse den Drängler vor. Nachdem er den Laden verlassen hat, raube ich ihn aus und zerreisse seine Kleidung. Eine Frechheit! Ich werde diese unverschämte Person ruinieren, ihre Bankkarte stehlen und ihre Kinder kidnappen. 3. Wärst du ein Tier, welches wärst du? shutterstock shutterstock shutterstock shutterstock shutterstock shutterstock 4. Durch welche Kriterien wählst du dir deine Freunde aus? Loyalität Liebenswürdigkeit Gleiches Gedankengut Sie müssen speziell / verrückt sein Ehrlichkeit und Tugendhaftigkeit Sozialer Status Unterwürfigkeit 5. Wo hättest du spontan am liebsten Sex? shutterstock im Wald shutterstock in einer Bibliothek shutterstock auf einem Thron wikimedia in einem Spitalzimmer shutterstock in einem prunkvollen Doppelbett shutterstock in einem schmierigen BDSM-Keller 6. Die Beziehung zu deiner Mutter? Ich bin eher auf meine Grossmutter fixiert. Ich kenne sie nicht. Sie ist die Beste. Beste, Beste, Beste. Und ich auch. Sagt sie. Sie hat mich verstossen. Ich verachte sie. Aber eigentlich ist sie mir egal. Ich mag sie. Sie ist ja schliesslich meine Mutter. Auch wenn sie etwas verrückt ist. Sie war eine edle Frau, und ich lebe jeden Tag in Vorsicht und Tugend, um ihre Ehre nicht zu verletzen. 7. Die Person, die dir am allernächsten steht – dein Partner, ein Geschwister, Mutter, Vater oder Freund – wird vor deinen Augen bewusstlos geschlagen. Deine Reaktion? imgur via reactiongifs via reactiongifs via reactiongifs via reactiongifs via reactiongifs Resultat

