Hamdan Ballal (links) an den Oscars mit Co-Regisseur Yuval Abraham. Bild: keystone

«Von israelischen Soldaten abgeführt»: Palästinensischer Regisseur vermisst

Anfang Monat gewann der palästinensische Regisseur Hamdan Ballal einen Oscar in der Kategorie «Bester Dokumentarfilm» für «No Other Land». Ballal wurde am Montag im israelisch besetzen Westjordanland Augenzeugen zufolge von jüdischen Siedlern zusammengeschlagen.

Anschliessend hätten israelische Soldaten den verletzten palästinensischen Filmemacher aus einem Krankenwagen geholt und festgenommen, berichteten palästinensische Aktivisten und Beobachter. Das israelische Militär bestritt in einer Stellungnahme, dass ein Palästinenser aus einem Krankenwagen geholt worden sei.

Hamdan Ballal wird von israelischen Soldaten abgeführt. Bild: keystone

«Eine Gruppe von Siedlern hat Hamdan Ballal, den Co-Regisseur unseres Films ‹No Other Land›, gelyncht», schrieb der israelische Regisseur Yuval Abraham am Montag auf X. «Sie haben ihn geschlagen und er hat blutende Verletzungen am Kopf und Bauch. Soldaten drangen in den Krankenwagen ein, den er gerufen hatte, und nahmen ihn mit. Seitdem kein Zeichen von ihm.»

Er teilt folgendes Video mit dem Post:

Die Associated Press berichtete, dass Aktivisten des Center for Jewish Nonviolence sahen, wie Ballal von israelischen Siedlern vor Ort zusammengeschlagen wurde: «Eine Gruppe von 10 bis 20 maskierten Siedlern griff ihn und andere jüdische Aktivisten mit Steinen und Stöcken an, zerschlug ihre Autoscheiben und schlitzte ihre Reifen auf». Drei weitere Palästinenser seien verletzt worden.

Eklat bei der Berlinale

Der Film «No Other Land» zeigt, wie der Palästinenser Adra den schrittweisen Abriss der Dörfer seiner Heimatregion durch Soldaten im Auftrag der israelischen Regierung dokumentiert. Im Vorjahr wurde der Film bei der Berlinale mit dem Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Zu einem Eklat kam es, nachdem bei der Preisverleihung einseitig Vorwürfe gegen Israel laut wurden, ohne dass das Oktober-Massaker der islamistischen Hamas-Terroristen erwähnt wurde.

Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs sprach Abraham auf der Bühne von einer «Situation der Apartheid», im Saal gab es Applaus. Nachträglich distanzierte sich die Festivalleitung von den Aussagen, nicht aber vom ausgezeichneten Film.

(cmu, mit Material der sda)

