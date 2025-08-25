sonnig24°
Frau findet Finger in Wrap und verklagt New Yorker Restaurant

gegrilltes H
Der Wrap der Frau enthielt laut ihren Angaben noch ein besonderes Extra.symbolBild: www.imago-images.de

Frau klagt wegen abgeschnittenem Finger in Wrap – Restaurantbesitzer kontert

Eine Frau soll nachhaltig traumatisiert sein, weil sie eine abgeschnittene Fingerkuppe in ihrem Wrap gefunden habe. Das sagt der Restaurantbesitzer.
25.08.2025, 16:4025.08.2025, 16:54
Dieser kuriose Fall aus New York ist nichts für sensible Mägen: Eine Frau soll 2023 in ihrem Hühnchen-Wrap in einem New Yorker Restaurant eine abgeschnittene Fingerkuppe gefunden haben. Der Vorfall habe sie «dauerhaft traumatisiert», sodass sie gegen das mediterrane Restaurant Klage eingereicht hat, schreibt die New York Post.

Die 43-jährige Immobilienmaklerin sei im Restaurant Create im New Yorker Stadtteil Queens Stammgast. Dies wird aber ihr letzter Besuch gewesen sein. Vom Finger habe sie gemäss ihrem Anwalt aber nichts gegessen: «Sie biss hinein, merkte, dass etwas nicht stimmte, und spuckte es aus», sagte der Anwalt. Er erklärte, der Vorfall habe einen «massiven Schock und psychische Belastungen» verursacht. Sie gehe seitdem in Therapie. Ausserdem habe sie laut eigener Aussage lange gebraucht, um wieder Hähnchen essen zu können.

Das sagt der Restaurantbesitzer

Der Restaurantbesitzer weist alle Anschuldigungen von sich und bezeichnet das Ganze als «lächerlich». Ihm zufolge wird das Essen vor dem Servieren mehrmals kontrolliert, er werde ausserdem Gegenklage wegen Verleumdung erheben.

Der Finger soll laut DNA-Analyse von einer weiblichen Person stammen, berichtet die Klägerin. Sie behauptet auch, eine Angestellte gesehen zu haben. Der Restaurantbesitzer widerspricht jedoch erneut, weibliche Angestellte an diesem Tag eingesetzt zu haben. Laut ihm stimmt die Klägerin einem DNA-Abgleich mit seinen Angestellten nicht zu. Er vermutet ausserdem, die Frau habe den Finger auf der Strasse gefunden. (kek)

Themen

