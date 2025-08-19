Video: watson/lucas zollinger

Food-Influencer-Paar wird beim Essen (mitten im Restaurant) angefahren

Es ist eine irre Szene, die sich kürzlich in einem US-Restaurant abgespielt hat: Ein Pärchen nimmt gerade genüsslich einen Bissen vom Essen, als plötzlich ein Auto durch die Scheibe rammt und die beiden nur um Haaresbreite verfehlt. Weil die beiden Food-Influencer sind und sich beim Essen aufgenommen haben, ist der Moment auf Video festgehalten:

Die Influencer Nina Santiago (online bekannt als NinaUnrated) und Patrick Blackwood waren in ihrem Lieblingsrestaurant Cuvee Culinary Creations in der texanischen Hauptstadt Houston gerade dabei, Inhalte für ihre YouTube-Kanäle zu kreieren, als sich der Vorfall ereignete.

Das Auto ist im Video nicht zu sehen, laut den Betroffenen handelte es sich um einen SUV. Warum er in die Scheibe des Restaurants krachte, ist noch unklar.

Ebenfalls in Houston: Hier crashte ein Auto in einen Live-Podcast

Die beiden Influencer hatten Glück im Unglück. Das Auto hatte sie offenbar nicht direkt erfasst. Insgesamt kamen sie mit leichten Verletzungen davon, hauptsächlich Schnittwunden durch die unzähligen Scherben der Glasscheibe, die auf sie niederregneten.

In richtiger Content-Creator-Manier schlachteten die beiden den Vorfall direkt auch für ihre Followerinnen und Follower aus. Dabei beliessen sie es nicht beim Teilen des Unfall-Clips, sondern machten einen richtigen Vlog. Darin filmten sie sich im Krankenhaus und später auch dabei, wie sie den Unfallort erneut besuchten.

«Glücklich, am Leben zu sein»

Auf Social Media zeigten sich die beiden nach dem Unfall erleichtert. Santiago schrieb, das Ganze hätte ihre Weltanschauung verändert:

«Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wer wirklich wichtig ist; das Leben ist zu kurz für Groll oder Wut. Lass los, vergib, lebe im Hier und Jetzt und schätze die Menschen um dich herum – das hätte unsere letzte Mahlzeit sein können.»

Auch Blackwood schrieb, er sei dankbar, einen weiteren Tag erleben zu dürfen. «Lebe mutig, liebe tief und mache jeden Moment zu etwas Besonderem», so der Influencer. (lzo)

