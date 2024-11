Bluttat in französischem Zug – vier Verletzte nach Angriff mit Beil

Mehr «International»

In einem französischen Regionalzug sind am Montag vier Personen mit einem Beil verletzt worden, zwei davon schwer. Bei der Tat am Bahnhof am RER-Bahnhof Ozoir-la-Ferrière in der Nähe von Paris handelt es sich laut einer Sprecherin der Polizei um Vergeltung.

Wie die Polizei berichtet, waren an der gewaltsamen Auseinandersetzung auch Minderjährige beteiligt. Zu den genauen Umständen machten die Behörden noch keine Angaben. Französische Medien berichten aber, dass ein Mensch am Kopf verletzt und einem anderem die Hand abgehackt wurde.

Mehr folgt in Kürze ...

(dab)