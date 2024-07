Erneut Sabotagen in Frankreich – dieses Mal am Glasfasernetz

Sabotagen am Glasfasernetz in Frankreich – Linksextremer festgenommen

Mehr «International»

Bei nächtlichen «Sabotageakten» haben Unbekannte die Glasfaserkabel von mehreren französischen Internet-Anbietern beschädigt. Betroffen seien etwa Free und SFR, hiess es am Montag aus Polizeikreisen.

Von diesen «Sabotageakten» seien sechs Départements im Südwesten, Osten und Norden des Landes betroffen - die Hauptstadt Paris, wo derzeit die Olympischen Spiele stattfinden, jedoch nicht.

Sabotage französischer Bahn: Linksextremer festgenommen

Erst am vergangenen Freitag gab es, kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris, mehrere Sabotageakte auf das TGV-Netz.

Nun hat die Polizei einen linksextremen Aktivisten auf einem Gelände der französischen Bahn festgenommen. Er war am Sonntag im nordfranzösischen Oissel festgenommen worden.

Der Mann habe Schlüssel zu technischen Anlagen der SNCF, Schneidzangen und linksextreme Schriften im Auto gehabt, hiess es am Montag aus Polizeikreisen.

Am Wochenende normalisierte sich der Bahnverkehr in Frankreich schrittweise. Am Montagmorgen teilte Verkehrsminister Patrice Vergriete mit, dass alle Züge wieder «normal» führen. Am Montag hiess es aus Polizeikreisen, ein Linksextremer sei auf einem Gelände der französischen Bahn festgenommen worden.

Keinen Zusammenhang

Die Polizei stellte zunächst keinen Zusammenhang zwischen den Sabotageakten vom Freitag und dem Verdächtigen her. Zu den Akten vom Freitag hat sich bislang niemand öffentlich bekannt. Die Vorgehensweise sei «typisch für Linksextreme», sagte Innenminister Gérald Darmanin am Montag dem Sender France 2.

Update folgt...