Vier Schwerverletzte durch Explosion in Wohnhaus bei Paris

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in der Nähe von Paris sind drei kleine Kinder und ein Erwachsener schwer verletzt worden. Die Kinder sind zwei, vier und fünf Jahre alt, wie eine Sprecherin der örtlichen Präfektur mitteilte.

Wieso es zur Explosion kam, ist bis anhin unklar. Bild: screenshot: X

Französischen Medien zufolge handelt es sich bei der erwachsenen Person um die 39 Jahre alte Mutter der Kleinen. Auf Fotos und Videos sah das Haus nach dem Vorfall grösstenteils zerstört aus.

Wie genau es zu der Explosion in Magny-les-Hameaux bei Paris kam, war zunächst unklar. Die Detonation war so heftig, dass Trümmerteile 100 Meter weit geschleudert wurden, wie die Präfektur mitteilte. Auch umliegende Häuser und Fahrzeuge wurden demnach beschädigt. Der Sender France Info berichtete, dass die Verletzten in dem Haus gewohnt hätten. Laut der Zeitung «Le Parisien» gab es in dem nun zerstörten Haus noch eine weitere, unbewohnte Wohnung. (sda/dpa)