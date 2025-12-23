wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Frankreich

Vier Schwerverletzte durch Explosion in Wohnhaus bei Paris

Vier Schwerverletzte durch Explosion in Wohnhaus bei Paris

23.12.2025, 13:4723.12.2025, 13:47

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in der Nähe von Paris sind drei kleine Kinder und ein Erwachsener schwer verletzt worden. Die Kinder sind zwei, vier und fünf Jahre alt, wie eine Sprecherin der örtlichen Präfektur mitteilte.

Explosion Paris X
Wieso es zur Explosion kam, ist bis anhin unklar.Bild: screenshot: X

Französischen Medien zufolge handelt es sich bei der erwachsenen Person um die 39 Jahre alte Mutter der Kleinen. Auf Fotos und Videos sah das Haus nach dem Vorfall grösstenteils zerstört aus.

Wie genau es zu der Explosion in Magny-les-Hameaux bei Paris kam, war zunächst unklar. Die Detonation war so heftig, dass Trümmerteile 100 Meter weit geschleudert wurden, wie die Präfektur mitteilte. Auch umliegende Häuser und Fahrzeuge wurden demnach beschädigt. Der Sender France Info berichtete, dass die Verletzten in dem Haus gewohnt hätten. Laut der Zeitung «Le Parisien» gab es in dem nun zerstörten Haus noch eine weitere, unbewohnte Wohnung. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Epstein-Dokumente veröffentlicht und wieder gelöscht – auch Trump kam darin vor
Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge weitere Dokumente zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht und diese kurz darauf wieder gelöscht. Die Dateien, die offenbar Teil der Ermittlungsakten seien, seien am Montagnachmittag (Ortszeit) mehrere Stunden lang auf der Webseite des Justizministeriums zum Download verfügbar gewesen, berichteten die «Washington Post» und «Politico». Demnach handelte es sich um tausende Regierungsdokumente und E-Mails sowie Videos der Gefängnisbehörde.
Zur Story