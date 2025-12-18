freundlich
Paris: Leiche in der Seine gefunden

Leiche in der Seine gefunden

18.12.2025, 15:3718.12.2025, 15:37

In Paris ist eine Leiche in der Seine entdeckt worden. Ermittlungen zur Todesursache liefen, hiess es von der Pariser Staatsanwaltschaft. Der Tote wurde nach französischen Medienberichten am Mittwoch in der Nähe der berühmten Pont Neuf im Stadtzentrum gefunden.

epa12356539 General view of Pont-Neuf (New Bridge) and the Eiffel Tower on the first day of an exhibition marking the 40th anniversary of artists Christo and Jeanne-Claude&#039;s transformation of the ...
Erst im Sommer wurden mehrere Leichen aus der Seine gezogen. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Leiche soll nur mit einer Unterhose bekleidet gewesen sein, wie «Le Figaro» berichtet. Demnach soll dem Toten auch eine Hand fehlen. Den Berichten zufolge dürfte die Leiche schon seit mehreren Tagen oder Wochen im Wasser sein.

Erst im Sommer waren bei Paris mehrere Leichen in der Seine entdeckt worden. (sda/dpa)

