Leiche in der Seine gefunden

In Paris ist eine Leiche in der Seine entdeckt worden. Ermittlungen zur Todesursache liefen, hiess es von der Pariser Staatsanwaltschaft. Der Tote wurde nach französischen Medienberichten am Mittwoch in der Nähe der berühmten Pont Neuf im Stadtzentrum gefunden.

Erst im Sommer wurden mehrere Leichen aus der Seine gezogen. (Symbolbild) Bild: keystone

Die Leiche soll nur mit einer Unterhose bekleidet gewesen sein, wie «Le Figaro» berichtet. Demnach soll dem Toten auch eine Hand fehlen. Den Berichten zufolge dürfte die Leiche schon seit mehreren Tagen oder Wochen im Wasser sein.

Erst im Sommer waren bei Paris mehrere Leichen in der Seine entdeckt worden. (sda/dpa)