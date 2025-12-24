Die Flughafenfeuerwehr veröffentlichte dieses Bild der gelandeten Maschine: Zwei Menschen stiegen unverletzt aus. Bild: North Metro Fire Rescue

Flugzeug landet erstmals vollständig automatisch nach Druckverlust an Bord

Plötzlicher Druckverlust an Bord einer kleinen Propellermaschine in den USA: Ein Notfalllandesystem übernimmt.

Dorothea Meadows / t-online

Erstmals in der Geschichte der Luftfahrt ist ein Flugzeug nach einem Zwischenfall an Bord vollständig automatisch gelandet. Zwei Menschen blieben unverletzt, nachdem die «Beechcraft Super King Air 200» auf der Landebahn des Rocky Mountain Metropolitan Airport nahe Denver (US-Bundesstaat Colorado) zum Stillstand gekommen war. Das geht aus einem von Einsatzkräften veröffentlichten Video hervor.

Die zweimotorige Turbopropeller-Maschine landete unter der Kontrolle des Autoland-Systems des Herstellers Garmin. «Dies war der erste Einsatz von Autoland von Anfang bis Ende in einem realen Notfall», teilte Garmin mit. Nach Unternehmensangaben ist das System in rund 1'700 Flugzeugen installiert.

Plötzlicher Druckverlust an Bord

Was war genau passiert? Das Flugzeug habe auf seinem Flug von Aspen einen plötzlichen, nicht beabsichtigten Druckverlust in der Kabine erlitten, erklärte der Chef des Charterunternehmens Buffalo River Aviation, Chris Townsley, in einer Pressemitteilung. Die Piloten hätten daraufhin ihre Sauerstoffmasken angelegt. Autoland habe sich derweil «genau wie vorgesehen automatisch eingeschaltet», so Townsley.

Das Autoland-System übernahm die vollständige Kontrolle über das Flugzeug. Es analysierte Wetter, Treibstoff und Gelände, wählte selbstständig einen geeigneten Flughafen aus und leitete den Anflug ein. Die Piloten hätten sich bewusst dafür entschieden, das System aktiviert zu lassen.

Die Fluglotsen im Tower des Rocky Mountain Metropolitan Airport waren indes überrascht. Plötzlich sei eine kühle Computerstimme erklungen: «N479BR, pilot incapacitation. Two miles south of KBJC. Emergency autolanding – 19 minutes to runway 30R.» Übersetzt heisst das: «N479BR, Pilotenausfall. Zwei Meilen südlich von KBJC. Notlandung – 19 Minuten von der Landebahn 30R entfernt».

KBJC ist der Code des Rocky Mountain Metropolitan Airport. N479BR ist das Kennzeichen einer Beechcraft King Air 200, erklären die Luftfahrtexperten der Nachrichtenseite «Aerotelegraph».

Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersuche den Vorfall, schreibt der US-Sender CNN auf seiner Webseite.