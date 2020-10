International

Frankreich

Fünf Tote bei Flugzeugkollision in Frankreich



Bild: sda

Fünf Tote bei Flugzeugkollision in Frankreich

Beim Zusammenstoss zweier Kleinflugzeuge sind in Frankreich laut Medienberichten alle fünf Insassen ums Leben gekommen.

Die Kollision zwischen dem einmotorigen Privatflugzeug und dem Ultraleichtflugzeug ereignete sich am Samstagnachmittag über der Gemeinde Loches in der Nähe von Tours, rund 250 Kilometer südwestlich von Paris. Nach Angaben der Präfektur des Départements Indre-et-Loire wurden bis zum Sonntagmorgen vier Menschen tot aus den Trümmern geborgen. Ein fünfter sei erst im Laufe des Sonntags geborgen worden, meldete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Tours. Am Boden wurde niemand verletzt.

Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Das Privatflugzeug vom Typ Robin DR 400 war mit Pilot und zwei Passagieren an Bord am Nachmittag in Poitiers gestartet und sollte nach einem Rundflug über vier Loire-Schlösser dorthin zurückkehren. Der 75-jährige Pilot wurde als sehr erfahren beschrieben. Die Passagiere waren 28 und 30 Jahre alt. Das Ultraleichtflugzeug mit dem 66-jährigen Piloten und einer 50-jährigen Frau an Bord war in Châtellerault (Vienne) gestartet. Es stürzte auf den Zaun eines zum Unfallzeitpunkt leerstehenden Hauses zwei Kilometer vom Zentrum von Loches entfernt. Das Kleinflugzeug, ein Tiefdecker französischer Bauart, stürzte auf einen Baum in unwegsamem Gelände. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die 12 wohl bizarrsten Posts und Snaps aus dem Flugzeug Helikopter war gestern: Dieser Rettungssanitäter kommt angeflogen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter