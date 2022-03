Macron kandidiert für zweite Amtszeit – wieso das eine News ist

Emmanuel Macron will fünf weitere Jahre Frankreichs Präsident bleiben. Er hat fünf Wochen vor der Wahl seine Kandidatur offiziell bestätigt.

Über diese Nachrichtenmeldung dürften am Donnerstagabend einige Auslandspolitik-Interessierte gestaunt haben: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kandidiert für eine zweite Amtszeit. «Ich bin Kandidat, um mit Ihnen gemeinsam eine französische und europäische Antwort auf die Herausforderungen des Jahrhunderts zu finden», heisst es in einem Schreiben an seine Landsleute.

Das ist insofern überraschend, weil Frankreich bereits in fünf Wochen einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin wählt. Es gibt dazu bereits Umfragen, in denen Macron seit Wochen und Monaten führt. Bislang hatte er aber tatsächlich seine Kandidatur nicht offiziell bestätigt.

Diese kam nun am Donnerstag mit einem «Brief an die Franzosen». Über das Vorgehen zeigten sich auch französische Medien überrascht: Macron verkündete seine Kandidatur nicht mit einer Ansprache aus dem Élysée-Palast, sondern eben mit einem Text, den alle Medien übernehmen durften. (pit)