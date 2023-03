Rathaus in Flammen – diese 11 Bilder zeigen, wie die Proteste in Frankreich eskalieren

In Frankreich sind nach offiziellen Angaben mehr als eine Million Menschen gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron auf die Strasse gegangen. Das Innenministerium sprach am Donnerstag von landesweit knapp 1,09 Millionen Demonstrantinnen und Demonstranten. Laut Gewerkschaft CGT beteiligten sich sogar mehr etwa 3,5 Millionen Menschen an den Streiks und Protesten. In mehreren Städten war die Stimmung teils aufgeheizt, vereinzelt kam es auch zu Ausschreitungen.

Die Rentenreform gilt als eines der zentralen Vorhaben von Präsident Macron. Die Regierung will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Ausserdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Damit soll eine drohende Finanzierungslücke der Rentenkasse abgewendet werden. Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht und brutal. Wie heftig die Proteste dabei waren, zeigen diese 9 Bilder und Videos.

Die Bilder zu den Protesten

Demonstranten setzen das Rathaus von Bordeaux in Brand.

Feuer auch in Paris.

Auf den Strassen von Paris werden Demonstranten von der Polizei verfolgt.

Bild: keystone

Doch nicht alle Polizisten wehren sich die Demonstrationen. In Paris zeigen einige Solidarität und marschieren ohne Helm durch die Strassen.

In Lyon demonstriert ein junger Mann mit Tuba und Taucherbrille.

Bild: keystone

«Die Gewalt der Verzweiflung», steht auf dem Plakat dieses Demonstranten in Paris.

Bild: keystone

In Lyon setzt die Polizei Tränengas ein.

Bild: keystone

Einige Demonstranten fordern das Aus von Premierministerin Élisabeth Borne.

Bild: keystone

Schier endlose Menschenmassen in Paris.

Bild: keystone

In Lyon kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten.

Bild: keystone

Auf einer Strasse in Paris sammelt sich der Müll.

Bild: keystone

