Macron wird bei Spaziergang ausgebuht und ausgepfiffen

Analyse

Strassenschlachten, Polizeigewalt und mittendrin ein Virus – was ist in Serbien los?

In Serbiens Hauptstadt Belgrad kam es am Dienstag zu Demonstrationen gegen eine geplante Ausgangssperre am Wochenende. Protestiert haben Leute jeglicher politischer Couleur. Es geht um Lügen, Verzweiflung und natürlich Corona – doch die Situation bleibt unübersichtlich.

Anarchie in Belgrad: Am Dienstagabend kam es in Serbiens Hauptstadt zu wüsten Szenen. Nachdem Präsident Aleksandar Vucic eine erneute Ausgangssperre fürs Wochenende angekündigt hatte, brachen alle Dämme. Mehrere tausend Menschen protestierten auf den Strassen und forderten Vucics Absetzung. Auch in anderen Städten kam es zu kleineren Protesten, zum Beispiel in Novi Sad oder in Kragujevac.

Eine Gruppe von rund 100 Demonstranten wollte in Belgrad gar ins Parlamentsgebäude eindringen. Sie kamen …