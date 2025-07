Maria Kovalchuk, ist heute 20 Jahre alt, Anfang des Jahres 2025 wurde sie Opfer von schweren Misshandlungen. Bild: screenshot: youtube / Осторожно: Собчак

Ukrainisches OnlyFans-Model erzählt erstmals von ihrem Albtraum in Dubai

Das ukrainische OnlyFans-Model Maria Kovalchuk wurde im März in Dubai tagelang missbraucht und schliesslich schwer verletzt aufgefunden. Nun spricht sie erstmals über das, was sie erlebt hat.

Mehr «Leben»

Maria Kovalchuk ist ein ukrainisches Erotik-Model. Durch die Plattform OnlyFans verdient sie ihr Geld. Anfang März 2025 reiste sie nach Dubai, um den Geburtstag einer Kollegin zu feiern und Content zu produzieren.

Ihr eigentliches Ziel war Thailand, dort kam sie jedoch nie an. Unter anderem, weil sie ihren Flug verpasste, wie die «Bild»-Zeitung schreibt. Demnach traf Maria einen jungen Mann, den sie zuvor in einer Karaoke-Bar kennengelernt hatte. Der 19-Jährige hatte ihr angeboten, bei ihm im Hotelzimmer übernachten zu können. Sein Vater könne ihr auch einen Privatjet organisieren, der sie nach Thailand bringe. Kovalchuk nahm das Angebot an.

Im Hotelzimmer des jungen Russen fand laut Kovalchuk später eine Party statt. Sie hatten Whisky getrunken, Kovalchuk hatte das Angebot jedoch abgelehnt, da sie nichts trinken wollte. Wie Maria gegenüber russischen Medien sagt, seien die anwesenden jungen Männer irgendwann aggressiver geworden. Sie fingen an, sie zu ärgern, weil sie keinen Alkohol trank. Später drängten sie das Model gar zu sexuellen Handlungen.

Kovalchuk versuchte zu fliehen. Sie habe sich aus dem Zimmer geschlichen und sich auf einer Baustelle versteckt, erzählt sie. Zwei der an der Party anwesenden Männer hätten sie gefunden. Sie hätten sie geschlagen und anschliessend an der Strasse liegen lassen.

Kovalchuk blieb acht Tage lang verschwunden. Am 12. März 2025 wurde sie schwer verletzt am Strassenrand gefunden. Mit einer zertrümmerten Wirbelsäule und gebrochenen Beinen. Die junge Ukrainerin fiel ins Koma.

Was genau passiert ist, sei schwer zu sagen

Kovalchuk sagt gegenüber dem russischen Sender Ostorozhno, dass die Behörden von Dubai ihre medizinischen Behandlungen übernommen haben. Im Gegenzug hätten sie ihr geraten, keine belastenden Aussagen über die Vereinigten Arabischen Emirate zu machen.

Kovalchuk ist heute auf ihren Rollstuhl angewiesen. Bild: Screenshot: youtube / Осторожно: Собчак

Die Videoaufnahmen der Überwachungskameras seien nach drei Monaten automatisch gelöscht worden, berichtet Kovalchuk weiter. Die Polizei habe sie angeblich nie ausgewertet. Auch Zeugen seien nie befragt worden. Zwei Verdächtige seien nur kurzzeitig festgenommen und darauf wieder freigelassen worden. Der Fall wurde geschlossen und zu den Akten gelegt.

Kovalchuks Mutter sagt gegenüber dem russischen Sender, dass die offiziellen Aussagen gefälscht seien: «Die Polizei behauptet, Maria habe sich das Leben nehmen wollen, um ihre Ehre zu retten – das stimmt nicht! »

Marias Leben heute

Die heute 20-Jährige zog nach der Entlassung aus dem Spital in Dubai wieder zu ihrer Mutter nach Norwegen. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen und lernt langsam wieder an Krücken zu gehen.

Ihre Mutter pflegt Maria, alleine kann sie zur zeit nicht leben. Bild: screenshot: youtube / Осторожно: Собчак

Von dem, was ihr passiert ist, trägt sie Narben mit sich. Sichtbare und seelische. Kovalchuk sagt, sie wolle darüber sprechen, um andere Frauen und Mädchen davor zu schützen. Sie wünsche sich vor allem, dass solche Ereignisse sich nicht wiederholen. (nib)