«Mann wählt mit Baguette in der Hand»: Die besten Bilder zur Frankreich-Wahl

Vorschlag angenommen: Australien wählt am 21. Mai ein neues Parlament

In Australien wird am 21. Mai ein neues Parlament gewählt. Der Generalgouverneur des Landes nahm am Sonntag einen entsprechenden Vorschlag des Premierministers Scott Morrison an. Bei der Wahl wird das Repräsentantenhaus vollständig neu gewählt, während im Senat etwa die Hälfte der Sitze neu besetzt werden muss. «Der Generalgouverneur hat meinen Vorschlag akzeptiert», sagte Morrison vor Journalisten. «Ich liebe dieses Land und ich liebe die Australier.»