Messerstecher verletzt drei Menschen in Pariser Bahnhof

In Pariser Bahnhöfen hatte es bereits mehrfach Angriffe auf Reisende gegeben, die aber keinen terroristischen Hintergrund hatten. Nach dem tödlichen Messerangriff eines jungen Islamisten auf einen Lehrer in Nordfrankreich im Oktober war die höchste Terrorwarnstufe im Land verhängt worden. Mitte Januar war die Warnstufe aber wieder herabgesetzt worden. (sda/dpa)

Zu dem Angriff kam es demnach in einer Wartehalle im Untergeschoss des Bahnhofs. Der Angreifer habe sich nach seiner Festnahme mit einem italienischen Führerschein ausgewiesen. Der Gare de Lyon ist ein grosser Fernbahnhof, von wo aus unter anderem die Züge in Richtung Südfrankreich abfahren.

Bei einer Messerattacke in einem Pariser Bahnhof sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Einsatzkräfte hätten den Täter im Bahnhof Gare de Lyon überwältigt, berichteten der Sender BFMTV und die Zeitung «Le Figaro» unter Berufung auf die Polizei. Es gebe einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte. Die Hintergründe seien noch unklar.

Die USA haben 85 Ziele in Syrien und dem Irak angegriffen, dabei kamen mindestens 18 Menschen ums Leben. Bei den Angriffen handle es sich nach US-Angaben um einen Vergeltungsschlag für den Tod dreier US-Soldaten am vergangenen Sonntag in Jordanien. Ein Überblick:

Sieben Einrichtungen und 85 Ziele wurden im Zuge dieses Angriffs, der nur etwa 30 Minuten gedauert haben soll, in Syrien und im Irak attackiert. Darunter seien Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager, die von den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und mit ihnen verbundenen Milizen genutzt würden, hiess es.