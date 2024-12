Brand am Eiffelturm: 1200 Personen evakuiert, keine Verletzten

Der Eiffelturm war nach drei Jahren Bauzeit im Jahre 1889 in Betrieb genommen worden. Ursprünglich als Aussichtsturm und Monument gedacht, wurde der Turm während der Kriegszeiten zu einem militärischen Fernmeldezentrum umgenutzt. Heute ist er das wohl bekannteste Bauwerk Paris' und zieht jährlich mehrere Millionen Besucher an.

Um 11.50 Uhr war das Feuer am an die Schiene angeschlossenen Schaltkasten gelöscht; ausgebreitet hatte es sich nicht. Um 12.15 Uhr öffnete der Eiffelturm seine Türen wieder – allerdings vorerst nur bis zum zweiten Stock.

Eine schöne Bescherung für Touristen in Paris: Am Morgen des 24. Dezembers ist es im Pariser Eiffelturm zu einem Brand gekommen. Als Grund dafür wird ein Kurzschluss an der Stromschiene eines Personenlifts vermutet. Dies berichtete «le Parisien» am Dienstagnachmittag.

Was esst ihr eigentlich zu Weihnachten? Also, bei uns gibt's ...

Verbrennung von Weihnachtsbaum löst Proteste in Syrien aus

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie bewaffnete Leute einen Weihnachtsbaum in der Nähe von Hama in Syrien anzünden. Das löste landesweite Proteste aus.

Ein in Brand gesetzter Weihnachtsbaum in einer Stadt im Westen Syriens hat in dem Land für Empörung gesorgt. Hunderte Menschen demonstrierten Augenzeugen zufolge am Montagabend in der Hauptstadt Damaskus und anderen Städten gegen die Tat.