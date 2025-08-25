sonnig25°
Frankreichs Premierminister: Vertrauensfrage im September

Frankreich: Premierminister Bayrou will im September Vertrauensfrage stellen

25.08.2025, 17:1825.08.2025, 17:29
epa12275344 French Prime Minister Francois Bayrou speaks to the press following a visit to the TRACFIN site, the French financial investigation unit, in Montreuil, Paris suburbs, France, 31 July 2025. ...
Premier Bayrou. (Archivbild)Bild: keystone

Der französische Premierminister François Bayrou (Mouvement démocrate) will dem Parlament am 8. September die Vertrauensfrage stellen. Dies berichtete zuerst die Agence France-Presse.

Damit dürfte der 74-Jährige auf die zunehmende politische Unzufriedenheit im Land reagieren. (cpf)

+++ Update folgt +++

