Frankreich: Premierminister Bayrou will im September Vertrauensfrage stellen

Mehr «International»

Premier Bayrou. (Archivbild) Bild: keystone

Der französische Premierminister François Bayrou (Mouvement démocrate) will dem Parlament am 8. September die Vertrauensfrage stellen. Dies berichtete zuerst die Agence France-Presse.

Damit dürfte der 74-Jährige auf die zunehmende politische Unzufriedenheit im Land reagieren. (cpf)

+++ Update folgt +++