Frankreich: Premierminister Bayrou will im September Vertrauensfrage stellen

25.08.2025, 17:18
Premier Bayrou. (Archivbild)Bild: keystone
Der französische Premierminister François Bayrou (Mouvement démocrate) will dem Parlament am 8. September die Vertrauensfrage stellen. Dies berichtete zuerst die Agence France-Presse.
Damit dürfte der 74-Jährige auf die zunehmende politische Unzufriedenheit im Land reagieren. (cpf)
+++ Update folgt +++
