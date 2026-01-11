User Unser

Auch krank zuhause? Dann solltest du diese Comfort Movies schauen

Die Grippe hat die Schweiz aktuell fest im Griff. Das BAG spricht von einer grösseren Grippewelle. Da wir also aktuell gefühlt alle krank zu Hause sind, haben wir ganz viel Zeit, uns Filme anzuschauen.

Hier kommen unsere Empfehlungen für Feel-Good-Movies.

Disneys «Robin Hood»

«Disney-Klassiker aus meiner Kindheit wie ‹Robin Hood› oder ‹Die Hexe und der Zauberer›. Die machen mich glücklich, ausserdem macht es nichts, wenn ich mitten im Film wegdöse – weil ich die Streifen alle schon um die zwanzig Mal gesehen habe.» Madeleine Sigrist

Zu schauen auf Disney Plus, oder auf deiner Lieblings-Videokasette.

«Robin Hood» kam 1973 heraus – kaum zu glauben. Bild: fox-mgm

«Downton Abbey»

«Als ich im September zum ersten Mal seit meiner Geburt ins Spital musste, nahm ich alle drei ‹Downton Abbey›-Filme mit. Es war die beste Entscheidung jener trümmligen Tage. Was ich im Normalzustand einigermassen albern finde, machte plötzlich Sinn! Und unglaublich viel Freude! Ich glaube, so viele emotionale Höhepunkte, wie ich sie lachend und schluchzend erlebte, standen gar nicht im Drehbuch, restlos alles berührte mich, jedes Kleid von Lady Mary, jede Blume in jeder Vase, jede Sorge der Köchin. Wie überwältigend gross die kleinen Dramen reicher Leute doch waren! Es war, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben alle ‹Sissi›-Filme schauen. Oder noch besser.» Simone Meier

Verfügbar bei Amazon Prime Video.

Es gibt nicht nur eine «Downton Abbey»-Serie, sondern auch Filme. Bild: focus features

«Hot Fuzz»

«1000 Mal gesehen, immer noch lustig. Cleveres Screenwriting, viele Lacher.» Oliver Baroni

Du kannst dir «Hot Fuzz» bei Apple TV, Sky, oder Prime Video ausleihen.

Zwei Polizisten, die versuchen, einen Schwan einzufangen? Gibt es nur bei «Hot Fuzz». Bild: Universal Pictures

«Casper»

«Ein liebenswürdiger Geist, ein bisschen Slapstick, ein trauriger Hintergrund und natürlich ein Happy End.» Raphael Bühlmann

Verfügbar zum Ausleihen oder Kaufen auf Apple TV, Prime Video und Sky.

Casper löst bei Raphael «viel nostalgische Wärme» aus. Bild: universal city studios

«Pride & Prejudice»

«Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Englische Landschaften, schöne Musik und Keira Knightley – alles, was ich in einem Wohlfühlfilm brauche.» Corina Mühle

Verfügbar auf Netflix.

Die Verfilmung aus 2005 mit Keira Knightley und Matthew Macfadyen ist laut Corina die beste. Bild: focus features

«Charade»

«Das wunderschöne Paris im Winter. Ein unaufgeklärter Mord. Ein schusseliger Walter Matthau. Ein ebenso bedrohlicher wie cooler James Coburn, der eigentlich immer einen Cowboy spielt, selbst wenn der Film kein Western ist. Die frenetische Suche nach verschwundenen Millionen. Eine von Givenchy perfekt durchgestylte Audrey Hepburn. Und der grosse Cary Grant, der immer die perfekte Prise Komik hineinbringt ... ‹Charade› bietet das Beste der Sechzigerjahre, in einem nahezu perfekten Film verpackt.» Oliver Baroni

«Charade» kannst du bei Apple TV und Prime Video ausleihen oder kaufen.

«Charade» ist immer eine gute Idee, findet Oliver. Bild: Stanley Donen Films

«Perfect Days»

«So ein schöner Soundtrack, beruhigend und berührender Plot, poetischer Film über den Alltag. Balsam für die Seele.» Michelle Claus

Ist auf Amazon Prime Video verfügbar.

Wenn man krank zu Hause liegt, erscheinen die Tage weniger perfekt – dafür gibt es japanischen Balsam. Bild: master mind

«Good Will Hunting»

«Schon etwas älter, bizli traurig und gehaltvoll.» Lorena Mancino

Bei Netflix und oneplus verfügbar.

Zu Lorenas Favoriten gehört «Good Will Hunting». Bild: Miramax Pictures

«Sabrina»

«Wenn die reizende Audrey Hepburn mitspielt, ist der Wohlfühl-Faktor fast garantiert. Das gilt für ‹Ein Herz und eine Krone› genauso wie für ‹Frühstück bei Tiffany›. Ihr schönster Film in dieser Hinsicht aber ist ‹Sabrina›, wo sie sich als Tochter des Chauffeurs einer reichen Familie in deren Playboy-Sohn (William Holden) verknallt und am Ende doch für dessen knorrigen Bruder (Humphrey Bogart) entscheidet. Ein zusätzliches Plus ist Bogart in einer ungewohnt romantischen Rolle.» Peter Blunschi

Audrey Hepburn kann niemand widerstehen. Bild: imago images

Jetzt bist du dran! Schreibe deinen Comfort Movie für die kranken Tage in die Kommentare!

