immer wieder Schnee
DE | FR
burger
Schweiz
Crans-Montana

Neues Walliser Gesetz könnte Crans-Montana von Verantwortung freisprechen

epa12638781 People gather in front of the bar where the fire happened during the national day of mourning following a deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar in Crans-Montana, Switzerland, ...
Was das neue Walliser Baugesetz für die Betroffenen bedeutet, wird sich weisen.Bild: keystone

Neues Walliser Gesetz mit Tragweite: «Die zuständige Behörde haftet nicht für Schäden»

Am Neujahrestag ist im Wallis ein neues Gesetz in Kraft getreten. Dieses könnte die Gemeinde Crans-Montana nach der Brandkatastrophe in einer Bar vor Millionenklagen bewahren.
10.01.2026, 11:4310.01.2026, 11:43

Exakt um Mitternacht am Neujahrstag ist im Wallis ein neues kantonales Baugesetz in Kraft getreten. Nur 86 Minuten später brach in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ein verheerendes Feuer aus, das 40 jungen Menschen das Leben kostete und 119 weitere verletzte.

Ein einzelner Satz im neuen Gesetz könnte nun darüber entscheiden, ob die Gemeinde für Millionenschäden haftbar gemacht werden kann oder nicht, wie «Blick» am Samstag berichtet.

Seit dem 1. Januar 2026 gilt im Kanton Wallis das revidierte Baugesetz. Der bisherige Artikel 25 wurde dabei neu als Artikel 37 übernommen – ergänzt um einen unscheinbaren, aber heiklen Zusatz. In Absatz 5 heisst es neu: «Die zuständige Behörde haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Bauherren und deren Vertreter gegen die Vorschriften dieses Gesetzes verstossen.»

Die Tragweite dieser Formulierung ist eindeutig enorm.

Sollte bei allfälligen Schadenersatzklagen das neue Recht zur Anwendung kommen, könnte sich die Gemeinde Crans-Montana jedenfalls aus der Verantwortung ziehen. Theoretisch wäre sie dann nicht haftbar für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Brand entstanden sind, wie «Blick» weiter berichtet.

Ob dieser Passus tatsächlich greift, damit dürfen sich nun Juristen und Gerichte beschäftigen. So oder so: Er dürfte für die Betroffenen entscheidend sein. (lyn)

Mehr dazu:

Das dürfte die Brandkatastrophe für das Dorf Crans-Montana bedeuten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Care-Team-Leiterin: «Viele haben Angst vor dem Moment, in dem die Gefühle sie überkommen»
Irmela Moser leitet das Care Team Kanton Bern. Dieses hilft, Betroffene in Crans-Montana psychologisch zu betreuen. Oft finden sie erst in diesen Gesprächen Worte für das Unfassbare.
Was hilft Überlebenden, Angehörigen oder Rettungskräften in grösster Not? Irmela Moser, Leiterin des Care Team Kanton Bern, weiss das. Ihr Team war nach der Katastrophe von Crans-Montana mit neun Personen vor Ort und versuchte, seelische Schmerzen zu lindern.
Zur Story