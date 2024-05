Fico-Angreifer war vielleicht doch kein Einzeltäter

Eins der Indizien sei, dass Inhalte auf der Facebook-Seite des Täters zu dem Zeitpunkt gelöscht worden seien, als dieser in den Händen der Polizei war. Er habe in diesem Augenblick selbst keinen Zugang zu der Seite gehabt. (hkl/sda/dpa)

Der Mann, der am Mittwoch den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico lebensgefährlich verletzt hat, ist möglicherweise vielleicht doch kein Einzeltäter. Es gebe dafür Indizien, sagte Innenminister Matus Sutaj Estok am Sonntag vor Journalisten in Bratislava. «Wir haben ein Ermittlerteam zusammengestellt, das auch mit der Version arbeiten wird, dass es sich nicht um einen einsamen Wolf handelte.»

Einheimische, die ihr Land zerstören? Warum ich die Wut in Neukaledonien verstehen kann

Auf der Pazifikinsel Neukaledonien wird gerade protestiert, aber auch geplündert, abgefackelt und Gewalt angewendet. Bei uns, am anderen Ende der Welt, sorgt das – teils zu Recht – für Unverständnis. Doch wer schon einmal dort war, kann die zugrundeliegende Wut verstehen.

Neukaledonien ist französisches Staatsgebiet. Nun eskaliert die Gewalt im Inselparadies: Vier Nächte in Folge kam es diese Woche zu gewalttätigen Auseinandersetzungen auf der Insel Neukaledonien. Während zahlreiche Gebäude in Brand gesteckt, Supermärkte geplündert und Strassen blockiert wurden, mussten bewaffnete Streitkräfte die beiden Flughäfen und den Hafen von Neukaledonien schützen. Am Freitag kündigte der französische Premierminister Gabriel Attal die Entsendung von 1000 zusätzlichen Einsatzkräften an, die die Kollegen vor Ort unterstützen sollen. Unter anderem trafen bereits Mitglieder der französischen Eingreiftruppe der Nationalgendarmerie (GIGN) aus Polynesien ein.