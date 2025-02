Urnen geöffnet: Kosovo wählt neues Parlament

Das heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnte Kosovo war früher eine serbische Provinz. 2008 erklärte es sich für unabhängig. Da Serbien diesen Schritt bis heute nicht anerkennt, bestehen zwischen beiden Ländern starke Spannungen. Die Regierung in Belgrad instrumentalisiert dabei auch die serbische Bevölkerung, die in einem kompakten Siedlungsgebiet im nördlichen Teil des Kosovos lebt.

Nach Klage: US-Gericht stoppt Zugang von Musk-Gremium zu sensiblen Daten

Ein Bundesgericht in New York hat Tech-Milliardär Elon Musk und seinem Kostensenkungs-Gremium Doge vorerst den Zugriff auf sensible Zahlungssysteme des US-Finanzministeriums stark eingeschränkt. Es bestehe die Gefahr eines «irreparablen Schadens», heisst es in der einstweiligen Verfügung – nicht nur durch die mögliche Offenlegung vertraulicher Informationen, sondern auch wegen erhöhter Risiken für Hackerangriffe.