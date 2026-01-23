Nebel-3°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Japan: Premierministerin Sanae Takaichi löst Neuwahlen im Parlament aus

Japans Regierungschefin löst Parlament für Neuwahlen auf

23.01.2026, 07:3823.01.2026, 07:38

Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi hat das Unterhaus des Parlaments aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Die Wählerinnen und Wähler sind nun aufgerufen, am 8. Februar über die Besetzung der mächtigen Parlamentskammer abzustimmen. Damit wählen sie indirekt auch die nächste Regierung des Landes.

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi arrives at her office in Tokyo Friday, Jan. 23, 2026. (Keisuke Hosojima/Kyodo News via AP) Sanae Takaichi
Sanae Takaichi wurde im Oktober 2025 zur Premierministerin gewählt.Bild: keystone

Die nationalkonservative Politikerin Takaichi war erst Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden. Nun will die 64-Jährige ihre ungewöhnlich hohen Zustimmungswerte nutzen, um die hauchdünne Parlamentsmehrheit der Koalition aus ihrer Liberaldemokratischen Partei (LDP) und der konservativ-neoliberalen Partei Ishin auszubauen.

Die Neuwahl ist für Takaichi jedoch nicht ohne Risiko. So bleibt abzuwarten, ob ihre grosse Beliebtheit im Wahlkampf auf die LDP abfärben wird. Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende Partei hatte wegen Skandalen ihre Mehrheiten in beiden Kammern des Parlaments verloren. Sie hofft, konservative Wähler zurückzugewinnen, die sich der rechtsextremen Kleinpartei Sanseito zugewandt haben. Dass dies gelingt, ist keineswegs sicher.

Yoshihiko Noda, leader of the Constitutional Democratic Party of Japan, speaks to the media following the upper house election at the party headquarters in Tokyo, Sunday, July 20, 2025. (Kyodo News vi ...
Der frühere Ministerpräsident Yoshihiko Noda.Bild: keystone

Zudem kündigten die grösste Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei Japans des früheren Ministerpräsidenten Yoshihiko Noda, und die Partei Komeito ihren Zusammenschluss an. Die neue Zentristische Reformpartei versteht sich als liberale Alternative zu Takaichis konservativer Koalition.

Die Komeito war 26 Jahre lang Koalitionspartner der LDP, kündigte die Koalition mit der LDP aber im Oktober wegen Takaichis harter Haltung in Fragen der Parteienfinanzierung und der Sicherheitspolitik auf. Die LDP hatte bis dahin von der Koalition mit der Komeito durch Wahlabsprachen profitiert. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Atombombenabwurf auf Nagasaki
1 / 11
Der Atombombenabwurf auf Nagasaki

Drei Tage nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima traf es Nagasaki. Die B-29 Superfortress «Bockscar» warf die zweite Atombombe auf die japanische Hafenstadt ab.
quelle: epa nagasaki atomic bomb museum / nagasaki atomic bomb museum / ha
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Japan und der Krieg gegen die Bären – jetzt werden die Polizisten bewaffnet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gewaltsamer Tod hinter Stacheldraht: Autopsie entfacht Empörung über Trumps ICE-Polizei
Ein kubanischer Häftling in einem ICE-Abschiebegefängnis wurde laut Gerichtsmedizin erwürgt. Die US-Behörden stellen seinen Tod jedoch als Suizid dar.
In den USA wächst der Widerstand gegen die harte Migrationspolitik und den umstrittenen Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE. Nun sorgt ein weiterer Todesfall in einem Abschiebegefängnis für zusätzlichen Druck auf Donald Trumps Regierung.
Zur Story