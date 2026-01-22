Trump will Weltausstellung 2035 nach Miami holen

Mehr «Wirtschaft»

US-Präsident Donald Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit, dass sich die Vereinigten Staaten um die World Expo 2035 bewerben werden. Ausrichtungsort soll dann Miami im US-Bundesstaat Florida sein.

Aktuell wird auch in der Berliner Landespolitik kontrovers diskutiert, ob sich die deutsche Hauptstadt und umliegende Metropolregion bewerben sollten. Die Expo 2025 wurde im japanischen Osaka ausgerichtet. Die nächste Weltausstellung wird in Saudi-Arabien sein – Expo 2030 in Riad.

In Miami findet in diesem Jahr der G20-Gipfel statt. Der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) gehören 19 Staaten, die Europäische und die Afrikanische Union an. Trump hebt immer wieder seine enge Verbundenheit zum Bundesstaat Florida im Süden der USA hervor. Dort geniesst er viel Rückhalt. Auch sein Privatanwesen Mar-a-Lago liegt in Florida – in Palm Beach. Jüngst wurde ein Boulevard, der zu dem Anwesen führt, nach dem Präsidenten benannt. (sda/dpa)