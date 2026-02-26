Nebelfelder
Nordkoreas Kim droht Seoul – ist aber bereit mit USA zu reden

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Südkorea mit einem «vollständigen Kollaps» gedroht, falls die Sicherheit seines Landes bedroht wäre.
26.02.2026, 05:5626.02.2026, 05:56

Zudem wies er die Annäherungsversuche der südkoreanischen Regierung unter Präsident Lee Jae Myung als plumpe Täuschung zurück, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un speaks during a meeting at the Workers Party Congress in Pyongyang, North Korea, Saturday, Feb. 21, 2026. Independent jou ...
Kim Jong-un steht Südkorea weiter feindselig gegenüber.Bild: keystone

Kim machte die Äusserungen zum Abschluss eines Parteikongresses, der alle fünf Jahre tagt und als höchstes politisches Entscheidungsorgan des Landes gilt. Dabei bezeichnete er Südkorea als feindseligen Staat.

Gegenüber den USA signalisierte er grundsätzliche Dialogbereitschaft. Sollten die Vereinigten Staaten ihre «feindselige Politik» aufgeben und Nordkoreas Status als Atommacht akzeptieren, stünde einer friedlichen Koexistenz nichts im Wege, sagte Kim. «Die Aussichten der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA hängen vollständig von der Haltung der Vereinigten Staaten ab», so Kim weiter.

Er hatte US-Präsident Donald Trump während dessen erster Amtszeit mehrfach getroffen, darunter bei Gipfeltreffen in Singapur (2018) und im vietnamesischen Hanoi (2019). (sda/dpa)

