meist klar
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Unter Premierminister Lecornu: Neue Regierung in Frankreich steht

Neue Regierung in Frankreich steht – Schlüsselressorts bleiben bei Amtsinhabern

12.10.2025, 22:3412.10.2025, 23:03

Frankreich hat eine neue Regierung, bei der Schlüsselressorts in den Händen der Amtsinhaber bleiben. Premier Sébastien Lecornu behielt Aussenminister Jean-Noël Barrot, Justizminister Gérald Darmanin und den vor einer Woche erst ernannten neuen Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure im Amt, wie der Élysée-Palast am Abend mitteilte.

French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu makes a statement at the Hotel Matignon, the Prime Minister&#039;s residence, Wednesday, Oct. 8, 2025. (Stephanie Lecocq, Pool via AP) France Politics
Sébastien Lecornu ist der alte und auch neue Premierminister.Bild: keystone

Die bisherige Arbeitsministerin Catherine Vautrin wird Verteidigungsministerin, den Posten hatte zuvor Lecornu inne. Der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez wird neuer Innenminister. (rst/sda/dpa)

Mehr dazu in Kürze.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
ETH Zürich erneut beste Hochschule Kontinentaleuropas 🏫
1 / 3
ETH Zürich erneut beste Hochschule Kontinentaleuropas 🏫
quelle: sabethvela
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schmeckt man den Alkoholgehalt von Bier heraus?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
2
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
3
Geisel-Übergabe an drei Orten im Gazastreifen +++ Netanjahu: «Historisches Ereignis»
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Schweizer Paar erlebt Booking-Schock: «Unsere Unterkunft existierte gar nicht»
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
3
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
4
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
5
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
Meistgeteilt
1
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
2
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
3
China wirft USA nach Zollankündigung Doppelmoral vor
4
Reusser wird in Italien Zweite +++ Frei zum Abschluss knapp neben dem Podest
5
Warum du jetzt das älteste Gipfelhotel der Schweiz besuchen solltest
Trump: Friedensnobelpreisträgerin hat mich angerufen und Preis mir gewidmet
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten einen Anruf der neuen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela erhalten. Die zur Nobelpreisträgerin erkorene Person habe ihn angerufen und gesagt, dass sie die Auszeichnung ihm widme, weil er sie wirklich verdient habe, sagte der Präsident über das Telefonat – ohne die venezolanische Oppositionsführerin beim Namen zu nennen. Diese Geste habe er als sehr schön empfunden. Danach ergänzte Trump im Scherz: «Ich habe nicht gesagt: »Dann geben Sie ihn mir«.»
Zur Story