Neue Regierung in Frankreich steht – Schlüsselressorts bleiben bei Amtsinhabern

Frankreich hat eine neue Regierung, bei der Schlüsselressorts in den Händen der Amtsinhaber bleiben. Premier Sébastien Lecornu behielt Aussenminister Jean-Noël Barrot, Justizminister Gérald Darmanin und den vor einer Woche erst ernannten neuen Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure im Amt, wie der Élysée-Palast am Abend mitteilte.

Sébastien Lecornu ist der alte und auch neue Premierminister. Bild: keystone

Die bisherige Arbeitsministerin Catherine Vautrin wird Verteidigungsministerin, den Posten hatte zuvor Lecornu inne. Der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez wird neuer Innenminister. (rst/sda/dpa)

