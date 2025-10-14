Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar



Mehr «International»

Beim Gipfeltreffen am Montag in Sharm el-Sheikh, Ägypten, stand die Suche nach einer Friedenslösung für den Nahen Osten im Mittelpunkt. Dennoch nutzte US-Präsident Donald Trump seine Rede, um die einzige Frau unter den anwesenden Staats- und Regierungschefs, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, für ihr Aussehen zu kommentieren:

«Sie ist eine schöne junge Frau» US-Präsident Donald Trump

US-Präsident Donald Trump und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni beim Gaza-Gipfel in Sharm el-Sheikh am Montag. Bild: REUTERS

Eigentlich dürfe er so etwas gar nicht sagen, weil solche Äusserungen normalerweise das Ende einer politischen Karriere bedeuteten, er gehe das Risiko aber trotzdem ein, sagte Trump inmitten seiner Rede über die Friedensbemühungen im Nahen Osten.

Dann drehte er sich zu der hinter ihm stehenden italienischen Ministerpräsidentin um und sprach sie direkt an:

«Es macht Ihnen nichts aus, wenn man Sie schön nennt, stimmt's? Denn Sie sind es.» US-Präsident Donald Trump

Anschliessend ergänzte der US-Präsident, dass die ihm politisch nahe stehende rechtspopulistische Regierungschefin «unglaublich» sei: «Und in Italien wird sie wirklich respektiert. Sie ist eine sehr erfolgreiche Politikerin.» Meloni war die einzige Frau unter den rund 30 Staats- und Regierungschefs, die zu dem Gipfeltreffen in dem ägyptischen Badeort zusammenkamen. (fak)

