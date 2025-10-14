Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
Beim Gipfeltreffen am Montag in Sharm el-Sheikh, Ägypten, stand die Suche nach einer Friedenslösung für den Nahen Osten im Mittelpunkt. Dennoch nutzte US-Präsident Donald Trump seine Rede, um die einzige Frau unter den anwesenden Staats- und Regierungschefs, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, für ihr Aussehen zu kommentieren:
Eigentlich dürfe er so etwas gar nicht sagen, weil solche Äusserungen normalerweise das Ende einer politischen Karriere bedeuteten, er gehe das Risiko aber trotzdem ein, sagte Trump inmitten seiner Rede über die Friedensbemühungen im Nahen Osten.
Dann drehte er sich zu der hinter ihm stehenden italienischen Ministerpräsidentin um und sprach sie direkt an:
Anschliessend ergänzte der US-Präsident, dass die ihm politisch nahe stehende rechtspopulistische Regierungschefin «unglaublich» sei: «Und in Italien wird sie wirklich respektiert. Sie ist eine sehr erfolgreiche Politikerin.» Meloni war die einzige Frau unter den rund 30 Staats- und Regierungschefs, die zu dem Gipfeltreffen in dem ägyptischen Badeort zusammenkamen. (fak)