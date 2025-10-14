wechselnd bewölkt11°
International
Donald Trump

Ägypten: Donald Trump äussert sich sexistisch über Giorgia Meloni

Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar

14.10.2025, 10:4514.10.2025, 10:45

Beim Gipfeltreffen am Montag in Sharm el-Sheikh, Ägypten, stand die Suche nach einer Friedenslösung für den Nahen Osten im Mittelpunkt. Dennoch nutzte US-Präsident Donald Trump seine Rede, um die einzige Frau unter den anwesenden Staats- und Regierungschefs, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, für ihr Aussehen zu kommentieren:

«Sie ist eine schöne junge Frau»
US-Präsident Donald Trump
U.S. President Donald Trump and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shake hands as they pose for a photo, at a world leaders&#039; summit on ending the Gaza war, amid a U.S.-brokered prisoner-hostag ...
US-Präsident Donald Trump und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni beim Gaza-Gipfel in Sharm el-Sheikh am Montag.Bild: REUTERS

Eigentlich dürfe er so etwas gar nicht sagen, weil solche Äusserungen normalerweise das Ende einer politischen Karriere bedeuteten, er gehe das Risiko aber trotzdem ein, sagte Trump inmitten seiner Rede über die Friedensbemühungen im Nahen Osten.

Dann drehte er sich zu der hinter ihm stehenden italienischen Ministerpräsidentin um und sprach sie direkt an:

«Es macht Ihnen nichts aus, wenn man Sie schön nennt, stimmt's? Denn Sie sind es.»
US-Präsident Donald Trump

Anschliessend ergänzte der US-Präsident, dass die ihm politisch nahe stehende rechtspopulistische Regierungschefin «unglaublich» sei: «Und in Italien wird sie wirklich respektiert. Sie ist eine sehr erfolgreiche Politikerin.» Meloni war die einzige Frau unter den rund 30 Staats- und Regierungschefs, die zu dem Gipfeltreffen in dem ägyptischen Badeort zusammenkamen. (fak)

Hamas übergibt nur vier von 28 Leichen – Unmut wächst
Emotionales Wiedersehen: Hamas-Geiseln mit Familien vereint
Video: watson
26 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
P. Saulus
14.10.2025 10:53registriert Oktober 2017
Wenn man jemanden schön nennt und jung, ist das nicht sexistisch. Sogar wenn es Trump macht. Einfach mal die Kirche im Dorf lassen.
10443
avatar
Der Micha
14.10.2025 11:04registriert Februar 2021
«Sie ist eine schöne junge Frau»

Trump weißt aber schon, dass Meloni nicht unter 16 Jahre alt ist oder?
6710
avatar
Lil Buoy aka Yung Speedo
14.10.2025 11:09registriert März 2020
Tja, reden ist halt einfach nur silber.

Find ich‘s sexistisch… böh. Find ich‘s komplett deplaziert, dumm und ein weiteres Zeichen dafür, dass er nicht alle Eier im Korb hat… yup.
549
26
