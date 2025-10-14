wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Digital
Microsoft

So bekommst du ein weiteres Jahr Gratis-Updates für Windows 10

Windows 10 erhält ein weiteres Jahr kostenlose Sicherheitsupdates.
Windows 10 erhält ein weiteres Jahr kostenlose Sicherheitsupdates.Bild: Shutterstock

Windows 10 ist tot – so bekommst du nun ein weiteres Jahr Gratis-Updates

Der letzte Tag von Windows 10 ist angebrochen. Doch das ist kein Grund zur Panik. Microsoft bietet einen verlängerten Support an. Mit wenigen Klicks können sich User ein weiteres Jahr mit Sicherheitsupdates sichern.
14.10.2025, 12:2514.10.2025, 13:31

Windows 10 erschien im Juli 2015. Nach etwas mehr als zehn Jahren beendet Microsoft am 14. Oktober 2025 den Support. Das heisst: Das PC-Betriebssystem wird nicht mehr weiterentwickelt und erhält keine neuen Funktionen, da der Nachfolger Windows 11 bereits im Oktober 2021 veröffentlicht wurde. Microsoft macht es privaten Windows-10-Usern aber sehr einfach, ein weiteres Jahr Gratis-Sicherheitsupdates zu erhalten.

Wir konnten den verlängerten Update-Support bis Oktober 2026 auf zwei rund zehn Jahre alten Windows-10-Laptops in jeweils unter einer Minute aktivieren.

So aktivierst du die kostenlose Update-Verlängerung

  • 1. Gehe in die Windows-10-Einstellungen und klicke auf «Update & Sicherheit»

Dieses Fenster erscheint

Klicke auf «Jetzt registrieren», um dich für ein weiteres Jahr Sicherheits-Updates zu registrieren.
Klicke auf «Jetzt registrieren», um dich für ein weiteres Jahr Sicherheits-Updates zu registrieren.bild: screenshot watson
  • 2. Klicke auf «Jetzt registrieren»

Nun erscheint dieses Fenster

Bild
bild: screenshot watson
  • 3. Bestätige die Registrierung für die verlängerten Sicherheits-Updates mit «Weiter»

Gratulation, du bekommst ein weiteres Jahr Sicherheits-Updates

Diese Meldung bestätigt, dass du bis am 13. Oktober 2026 weiterhin Sicherheits-Updates erhältst.
Diese Meldung bestätigt, dass du bis am 13. Oktober 2026 weiterhin Sicherheits-Updates erhältst.bild: screenshot watson

Hinweis: Falls die Option zur Registrierung für die erweiterten Updates auf deinem Gerät noch nicht angezeigt wird, ist Geduld gefragt. Bei manchen Geräten wird die Update-Möglichkeit wohl erst in den kommenden Tagen freigeschaltet.

Damit man sich für den erweiterten Update-Support registrieren kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Auf dem Gerät muss Windows 10, Version 22H2 installiert sein.
  • Auf dem Gerät muss das neueste Windows-Update installiert sein.
  • Man muss für die Registrierung ein Administratorkonto nutzen.
  • Für die Registrierung wird ein Microsoft-Konto benötigt, die Windows-Anmeldung mit lokalem Nutzerkonto bleibt aber möglich (siehe folgender Abschnitt für weitere Informationen).

Gut zu wissen

Die Update-Verlängerung ist für Privatanwender (vorerst) auf ein Jahr begrenzt. Es ist also keine Dauerlösung, verschafft aber all jenen Zeit, die das Ende des regulären Supports von Windows 10 bislang ignoriert haben.

Wir haben die kostenlose Update-Verlängerung jeweils mit einem privaten Microsoft-Konto durchgeführt. Wer Windows 10 mit einem lokalen Konto nutzt, kann sich ebenfalls für die Update-Verlängerung registrieren. In diesem Fall kostet der erweiterte Update-Support 30 US-Dollar oder rund 24 Franken. Diese Option richtet sich speziell an jene, die Windows 10 weiterhin mit einem lokalen Benutzerkonto verwenden wollen.

Wichtig: Für diese Option ist ebenfalls ein Microsoft-Konto nötig. Die Lizenz für die Update-Verlängerung wird darin gespeichert. Sobald die Lizenz bezahlt und aktiviert wurde, muss das Microsoft-Konto aber nicht weiter genutzt werden. Die Windows-Anmeldung kann also bei einem lokalen Konto bleiben.

Lizenz für 10 Geräte

Da die Update-Lizenz im Microsoft-Konto hinterlegt ist, kann sie auf bis zu zehn Windows-Geräten aktiviert werden. Auf weiteren Familien-PCs mit lokalen Benutzerkonten muss also nicht nochmals eine Update-Lizenz gekauft werden. Es reicht, die Update-Einstellungen auf einem anderen PC aufzurufen, sich darin mit demselben Microsoft-Konto anzumelden und das Gerät dem Extended Security Update hinzuzufügen. Auch diese Geräte können danach weiterhin mit einem lokalen Nutzerkonto genutzt werden.

Wer Windows 10 mit einem Microsoft-Konto nutzt und die Update-Verlängerung somit kostenlos erhält, bekommt ebenfalls eine Lizenz für maximal zehn Geräte.

Geschäftskunden erhalten drei Jahre über das offizielle Ende von Windows 10 hinaus Sicherheitsupdates. Anders als Private müssen Unternehmen dafür bezahlen.

Warum sollte ich die Supportverlängerung aktivieren?

Ein Betriebssystem, das keine Security-Updates bekommt, wird zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko. Microsoft schreibt: Die Update-Verlängerung «trägt dazu bei, das Risiko von Schadsoftware- und Cybersicherheitsangriffen zu verringern, indem es Zugriff auf kritische und wichtige Sicherheitsupdates bietet». Kriminelle dürften nach dem Support-Ende verstärkt Angriffe auf nicht mehr vollständig geschützte Windows-10-PCs durchführen.

Wer also sein Gerät nicht auf Windows 11 aktualisieren will oder dies nicht kann, weil der PC zu alt ist, sollte jetzt handeln und zumindest die verlängerten Sicherheits-Updates aktivieren. Einfach nichts tun, ist keine gute Option.

Weiterführende Informationen findest du auf dieser Hilfeseite von Microsoft.

(oli)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Blick ins Allerheiligste: watson besucht das gigantische Hauptquartier von Microsoft in Seattle
1 / 68
Blick ins Allerheiligste: watson besucht das gigantische Hauptquartier von Microsoft in Seattle
Für watson besuchte ich zwei Tage den Microsoft-Campus bei Seattle: 42’220 Menschen arbeiten hier in 125 Gebäuden auf einer Fläche von rund 100 Fussballfeldern.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump wird in Israel mit Lob überhäuft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Trotz Waffenruhe: Tote nach israelischem Angriff in Gaza +++ Macron warnt vor Hamas
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
«Battlefield 6» im Test: Multiplayer begeistert, aber ein Punkt enttäuscht
«Battlefield 6» tritt an, das verlorene Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen. Während der Mehrspielermodus begeistert, stösst die Einzelspieler-Kampagne an Grenzen.
Die «Battlefield»-Reihe galt lange Zeit als der Hauptkonkurrent des Action-Blockbusters «Call of Duty». Doch irgendwann ging das Momentum verloren, unter anderem aufgrund von anhaltenden technischen Problemen des essenziellen Online-Modus sowie einer verfehlten Kommunikationspolitik des Herstellers. Vier Jahre nach «Battlefield 2042» erscheint nun «Battlefield 6» und soll das Vertrauen der Gamer zurückgewinnen. t-online.de hat das Spiel vorab getestet.
Zur Story