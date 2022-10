Spanisches Baby erhält neue Art der Darm-Transplantation

Ein spanisches Baby hat über eine neue Art der Transplantation einen neuen Darm erhalten. Das kleine Mädchen sei bei bester Gesundheit und mittlerweile wieder zu Hause bei seinen Eltern, teilte das La-Paz-Krankenhaus in Madrid am Dienstag mit.

Drei Städte, drei Belagerungen, die sich an Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemessen in nichts nachstehen. ETH-Militärexperte Marcel Berni erklärt, weshalb die russische Militärdoktrin so wenig Rücksicht auf zivile Opfer nimmt.

Wenn Russland Krieg führt, sind Tod und Zerstörung allgegenwärtig. Und das nicht erst seit der Invasion der Ukraine, wo urbane Zentren wie Charkiw oder Saporischschja willkürlichem Beschuss ausgesetzt sind und die Zivilbevölkerung besonders leidet.