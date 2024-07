Diätgetränke können das Leben verkürzen, sagt eine neue Studie

Salzkonsum in der Schweiz wegen Fertigprodukten zu hoch

«Zuckerfreie» Produkte boomen, aber der Zuckerkonsum nimmt zu. Was läuft schief?

Die Forschenden raten, sich auf eine Ernährung zu konzentrieren, die reich an Vollwertkost ist, also: Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Hat man trotzdem mal Lust auf stark verarbeitete Produkte, sollte man sich auf den Natriumgehalt und den zugesetzten Zucker achten.

Herz- und Ernährungsexperten der deutschen Herzstiftung geben allerdings Entwarnung: Wer mit Süssstoffen gesüsste Getränke in einem normalen Mass trinkt, muss keine negativen Effekte befürchten. Ein bis zwei Gläser würden in der Regel problemlos vertragen werden. Aufpassen sollte man bei Light-Getränken, welche Koffein enthalten. «Wer zu viel Koffein konsumiert, muss mit nachteiligen Effekten auf das Herz-Kreislauf-System rechnen.»

Der Studie zufolge stehen Diätgetränke mit einem höheren Risiko eines frühen Todes durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie dem Ausbruch von Demenz, Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit in Verbindung.

Und wer denkt: Zu stark verarbeiteten Lebensmittel zählen bloss Würste und Backwaren, der irrt sich. Denn: Auch Light- und Zerogetränke gehören in diese Sparte, da sie künstliche Süssstoffe wie Aspartam, Acesulfam-Kalium und Stevia sowie weitere Zusatzstoffe enthalten, die in Vollwertnahrungsmitteln nicht enthalten sind.

Eine neue US-Studie lässt aufhorchen: Diätgetränke sind nicht so unbedenklich wie angenommen.

Bei manchen Früchten muss man nicht nur darauf achten, wo man sie lagert, sondern auch mit welchen anderen Lebensmitteln sie aufbewahrt werden. Äpfel sorgen zum Beispiel dafür, dass Bananen schneller reifen. Das hübsche Gelb auf diesem Foto würde sich ziemlich schnell in ein unschönes Braun verwandeln.

