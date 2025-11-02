trüb und nass11°
Weltweit zunehmender Druck auf den Zugang zu Wasser

02.11.2025, 12:0302.11.2025, 12:03
epa12313452 People wait for a water tanker to fill a donated tank amid a water shortage, in Sana&#039;a, Yemen, 20 August 2025. Yemen is one of the most water-scarce countries in the world, with more ...
Eine Trinkwasser-Verteilstation im Jemen. (Symbolbild)Bild: keystone

Wasser wird weltweit zu einem immer knapperen Gut. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2050 mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung mit Wasserknappheit leben muss.

Laut dem jüngsten Bericht der Vereinten Nationen hatten im vergangenen Jahr mehr als zwei Milliarden Menschen, also jeder vierte Mensch weltweit, immer noch keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser.

Das Ziel eines universellen Zugangs bis 2030 rückt laut Uno-Organisationen «immer weiter in die Ferne». Nordafrika und der Nahe Osten sind die Regionen mit dem höchsten Wasserstress.

Dieser Stress hat seit 2015 in diesen vom Klimawandel besonders betroffenen Gebieten um 12 Prozent zugenommen, wie aus einem im letzten Jahr veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen hervorgeht. Im Irak beispielsweise wurden laut Daten der Internationalen Organisation für Migration vom Oktober 2024 rund 170'000 Menschen aufgrund klimabedingter Faktoren aus dem Zentrum und Süden des Landes vertrieben.

Der Wasserstress hat seit 2015 weltweit um 2,8 Prozent zugenommen. Das Bevölkerungswachstum, neue Konsumgewohnheiten und der Klimawandel zählen zu den Gründen für dieses Phänomen. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten prognostiziert, dass bis 2050 mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung in Regionen mit Wasserknappheit leben werden. (sda)

