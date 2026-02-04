Nebel-2°
Migrantenboot kollidiert mit Küstenwache – 15 Tote in Griechenland

Migrantenboot kollidiert mit Küstenwache – mindestens 15 Tote in Griechenland

Bei einem Zwischenfall zwischen der griechischen Küstenwache und einem Boot mit Migranten vor der Insel Chios sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.
04.02.2026, 02:3804.02.2026, 02:38

Bislang wurden nach Angaben des stellvertretenden Regionalgouverneurs Pantelis Vroulis 15 Leichen geborgen. Alle Opfer sind Migrantinnen und Migranten, sagte er im griechischen Fernsehen. Wie der griechische Rundfunk ERTNews berichtete, sind 25 Verletzte in das Krankenhaus der Insel gebracht worden. Unter den Verletzten seien elf Kinder und zwei Beamte der Küstenwache, hiess es.

epa12703626 Ambulances transport injured people at a port in Chios Island, Greece, 03 February 2026. At least 14 people were killed after a collision between a speedboat carrying migrants and a Greek ...
Ambulanzen bei der Aufnahme der Verletzten.Bild: keystone

Kollision und Sturz ins Meer

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich Dutzende Migranten an Bord eines Bootes, das aus der Türkei kommend in Richtung der Küste von Chios unterwegs war. Ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache soll demnach das Boot entdeckt haben; es soll die Aufforderung ergangen sein, den Kurs zu ändern. In der Folge kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen den beiden Booten, wobei mehrere Menschen ins Meer stürzten, wie der Athener Nachrichtensender Skai berichtete. Eine offizielle Mitteilung dazu gab es jedoch zunächst nicht.

Alarm im Hafen von Chios

Verletzte werden fortlaufend in den Hafen von Chios gebracht und von Rettungskräften in das örtliche Krankenhaus transportiert. Die Küstenwache hat gemeinsam mit der griechischen Luftwaffe eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet. Dabei kommt auch ein Hubschrauber mit Wärmebildtechnik zum Einsatz, da von Vermissten ausgegangen wird, berichteten übereinstimmend griechische Medien.

Schleuserbanden am Werk

Schleuser bringen immer wieder Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln im Osten der Ägäis. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind seit Jahresbeginn knapp eintausend Migranten aus der Türkei zu diesen Inseln übergesetzt. (sda/dpa)

Themen
