Fluglotsen-Streik: Ab Donnerstag gibt es keine Flüge von und nach Griechenland

Zu dem Streik haben die grossen Gewerkschaften des Landes aufgerufen. Sie fordern die umfassende Aufklärung des schweren Zugunglücks vor zwei Wochen in Mittelgriechenland. Bei dem Frontalzusammenstoss eines Personen- mit einem Güterzug waren 57 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen junge Leute unter 30. Seither kam es in Griechenland immer wieder zu Streiks und Demonstrationen.

Am Flughafen Eleftherios Venizelos werden am Donnerstag keine Flugzeuge starten oder landen.

Wegen eines landesweiten 24-stündigen Streiks verschiedener griechischer Gewerkschaften fallen am Donnerstag alle Flüge von und nach Griechenland aus. Auch die Fluglotsen treten in den Ausstand, wie ihre Gewerkschaft am Dienstag mitteilte.

