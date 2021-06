International

Griechenland: Bande klaut 38 Tonnen Orangen



WTF! «Orangenbande» klaut 38 Tonnen Zitrusfrüchte in Griechenland

Professionelle Orangendiebe haben im Süden der griechischen Halbinsel Peloponnes während der diesjährigen Orangensaison rund 38 Tonnen Zitrusfrüchte beiseite geschafft.

Die vier Männer führten in der Region der Stadt Sparta einen Betrieb als Orangenpflücker und boten lokalen Bauern ihre Dienste an. Dabei sollen sie in mindestens 35 Fällen grosse Mengen der Früchte abgezweigt und selbst verkauft haben, wie griechische Medien am Freitag berichteten.

Ermittler kamen der Bande schliesslich auf die Spur - gegen die Männer wird nun ein Verfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Die mutmasslichen Täter sollen mit dem Verkauf der Früchte rund 7700 Euro ergaunert haben. (sda/dpa)

