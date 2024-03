Vaughan Gething wird neuer Regierungschef in Wales

Der bisherige Wirtschaftsminister Vaughan Gething soll neuer Regierungschef von Wales werden. Die Mitglieder der regierenden Labour-Partei in dem britischen Landesteil sowie angeschlossener Gewerkschaften wählten den 50-Jährigen zum Parteichef, wie die Sozialdemokraten am Samstag mitteilten. Es gilt als sicher, dass Gething damit am Mittwoch im Regionalparlament in Cardiff zum «First Minister» und Nachfolger von Mark Drakeford bestimmt wird, der nach fünf Jahren im Amt überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Vaughan Gething wird neuer Regierungschef. Bild: keystone

Gething setzte sich knapp gegen Bildungsminister Jeremy Miles (52) durch. Der Sohn eines Walisers und einer Sambierin wird damit der erste schwarze Regierungschef in einem europäischen Land, wie er nach seiner Wahl sagte. Der britische Labour-Parteichef Keir Starmer gratulierte und sprach von einem historischen Moment, «der den Fortschritt und die Werte des heutigen Wales widerspiegelt».

Labour stellt seit mehr als 100 Jahren durchgehend die Regierungschefs von Wales mit gut 3,1 Millionen Einwohnern. Die Partei steht mit ihrer liberalen Politik oft im Gegensatz zur konservativen Zentralregierung in London. Die Regionalregierung hat weitreichende Vollmachten, etwa in der Umwelt- und Bildungspolitik sowie teilweise bei den Steuern. (saw/sda/dpa)