Wie diese falsche britische Premierministerin Twitter narrt

Liz Truss, die neue Premierministerin Grossbritanniens, erhält seit ihrer Wahl nicht alle Nachrichten, die an sie gerichtet sind. Der Grund ist eine unbekannte Frau, die auf Twitter nicht nur die politische Elite aufzieht.

Die konservative Liz Truss, die die Schlüssel der Downing Street von Boris Johnson übernehmen wird, ist bekanntlich nicht die beste Freundin von Twitter. Legendär ist ihr Fauxpas von 2012: Damals tippte sie «Elizabeth Truss» in das vermeintliche Suchfeld von Twitter ein und drückte Enter. Erst als ihr Name als Tweet erschien, habe sie realisiert, dass sie nicht etwa das Suchfeld bemüht hatte, sondern einen Tweet veröffentlicht hat:

Seit der Wahl zur Premierministerin des Vereinigten Königreichs steht Liz Truss im Mittelpunkt. Die logische Konsequenz ist, dass ihr Name in den sozialen Netzwerken plötzlich omnipräsent ist. Dort wird sie sowohl gelobt als auch kritisiert. Das Problem dabei ist nur, dass viele der Nachrichten auf Twitter, die sich an sie richten, nie bei ihr angekommen sind.

Denn auf dem sozialen Netzwerk mit dem kleinen, blauen Vogel als Logo ist @Liztruss nicht gleich @trussliz. Und nur @trussliz ist die echte Premierministerin. Das Ergebnis ist, dass seit Montag das Smartphone einer gewissen Liz Trussell, die mehr Humor als politischen Verstand hat, ständig vibriert – nämlich immer dann, wenn ein Tweet mit @Liztruss versehen ist. Im Grunde besitzt Trussell das Twitter-Konto, das die Kommunikationsabteilung von Liz Truss gerne besässe.

Auf Twitter nennt sich die Frau hinter dem Twitter-Konto @Liztruss mit vollem Namen Liz Trussell und sieht so aus:

Seit 24 Stunden erhält Trussell sowohl persönliche als auch offizielle Glückwünsche, die eigentlich an Truss gerichtet sind. So zum Beispiel von dem hochoffiziellen Account der schwedischen Premierministerin. Anstatt sich zu ärgern (was verständlich gewesen wäre), entschied sich die Twitter-Unbekannte, das Spiel mitzuspielen. Und das ist ziemlich lustig.

Weiteres Müsterchen von Trussells Schaffen:

Mollymoo: Viele Glückwünsche an @LizTruss. Gut gemacht. Zeigen Sie es allen: Der beste Mann für den Job ist eine Frau.

Liz Trussell: Amen, Schwester.



Am Dienstag wurden die ersten Stimmen auf Twitter laut, Trussell zur Premierministerin zu ernennen, weil sie «viel cooler» sei als die echte Liz Truss.

Trussell unterhielt derweilen die Twitter-Community weiter mit ihren Spässen: Während Truss am Dienstag auf das offizielle Treffen mit der Königin wartete, tat die Unbekannte so, als wäre sie gerade auf dem Weg nach Balmoral in Schottland, um dort die Hunde von Elizabeth II. zu treffen:

(Die Originalversion auf watson.ch/fr gibt es hier. Übersetzt aus dem Französischen für watson.ch/de von yam.)