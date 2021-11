«Ganz ehrlich, ist alles okay?» – bizarre Rede von Boris Johnson sorgt für Gesprächsstoff

Etwas speziell mutete auch an, als Boris Johnson Autos imitierte. Diese würden Geräusche wie «Vrrrom vrrrom raaah raaah» von sich geben, so Johnson. E-Autos seien leiser, «aber sie haben so viel Drehmoment, dass sie schneller über die Ampel fahren als ein Ferrari.»

Doch damit nicht genug. Komplett überrascht wurde das Publikum, als Johnson ausführlich über das «Peppa-Wutz-Land» referierte, wo er am Wochenende zu Gast war. Dumm nur, dass sich der Vergnügungspark am anderen Ende Englands befindet, weshalb die anwesenden Unternehmer die Anekdoten des Premierministers kaum einordnen konnten. Als er fragte, wer schon da war, ging im Publikum kaum eine Hand hoch.

An einer Stelle verlor der Premierminister komplett den Faden. Während fast einer halben Minute suchte er in seinen Unterlagen nach seinem nächsten Gesprächspunkt. Im Raum entstand eine unangenehme Stille, die Johnson immer wieder mit «vergeben Sie mir, vergeben Sie mir» füllte.

Der Start in die neue Woche ist Boris Johnson ordentlich missglückt. Der britische Premierminister hielt am Montag eine Rede vor Unternehmern im Norden Englands. Dabei wirkte er derart von der Rolle, dass ein Reporter ihn fragte: «Ist alles okay?»

«Riesige Tragödie»: 46 Tote bei Busunglück in Bulgarien

Bei einem schweren Busunglück in Bulgarien sind in der Nacht zum Dienstag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die amtliche Nachrichtenagentur BTA berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, es gebe 46 Tote, darunter mehrere Kinder. Einige Verletzte seien in ein Krankenhaus nach Sofia gebracht worden, keiner davon schwebe in Lebensgefahr. Insgesamt hätten sich etwa 50 Passagiere und zwei Fahrer in dem Bus befunden, berichtete das Staatsradio unter Verweis auf die Polizei.