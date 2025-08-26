wechselnd bewölkt24°
Polizei setzt Gesichtserkennung ein – Hunderte Festnahmen in London

26.08.2025, 19:4826.08.2025, 19:48
Nebst Gesichtserkennung setzt die Polizei weiterhin auf traditionellere Mittel.Bild: keystone

Die Polizei in London hat beim diesjährigen Notting Hill Carnival nach eigenen Angaben erfolgreich automatische Gesichtserkennung eingesetzt. Scotland Yard sprach nach dem zweitägigen Fest von mehr als 500 Festnahmen – unter anderem wegen Drogen- und Waffenbesitzes sowie wegen Gewalt- und Sexualdelikten. Dutzende davon seien mithilfe von Live-Gesichtserkennung identifiziert worden.

Die Gesichtserkennung sei an zwei Zugängen zu dem Bereich des Strassenumzugs zum Einsatz gekommen. Dabei habe das System knapp 100 Mal Alarm geschlagen, was zu mehr als 60 Festnahmen geführt habe, hiess es in der Mitteilung. Durch die automatische Erkennung konnten demnach 30 registrierte Sexualstraftäter von den Beamten gestoppt und auf die Einhaltung ihrer Auflagen hin überprüft werden. Zwei davon seien festgenommen worden.

Der Notting Hill Carnival in der britischen Hauptstadt gilt als eines der grössten Strassenfeste Europas. Er wurde Ende der 50er Jahre von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen und zog in diesem Jahr nach Schätzung der BBC bis zu zwei Millionen Teilnehmer und Schaulustige an. In den vergangenen Jahren kam es dabei immer wieder zu Gewalttaten. (sda/dpa)

Video: watson
