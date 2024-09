Grossbritannien: Rennen um Tory-Führung – wer folgt auf Rishi Sunak?

Die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten dürfen nun beim Parteitag der Konservativen in Birmingham vom 29. September bis 2. Oktober für sich werben. Bevor die Parteimitglieder in einer Urwahl die Entscheidung über den künftigen Tory-Chef und britischen Oppositionsführer treffen, sollen innerhalb der Fraktion noch zwei weitere Kandidaten ausgesiebt werden. Wer die Tory-Partei künftig führen wird, soll erst im November feststehen. (sda/dpa/lyn)

«Anarchy» in the UK: Das steckt hinter den rechtsradikalen Krawallen

London entlässt 1700 Häftlinge vorzeitig aufgrund Überfüllung

Um Platz in den überfüllten Gefängnissen zu schaffen, kommen in Grossbritannien insgesamt 1700 Häftlinge vorzeitig frei. Ansonsten drohe «ungehemmte Kriminalität», weil Polizei und Gerichte niemanden einsperren könnten, begründete die Regierung in London den Schritt. In den Haftanstalten gibt es derzeit kaum noch freie Plätze.